La nuova corsa allo spazio parla indiano: il successo storico di Vikram-1

Il monopolio dei giganti dello spazio trema. Sabato 18 luglio 2026, la startup indiana Skyroot Aerospace ha completato con successo il lancio del razzo Vikram-1. Si tratta della prima missione orbitale privata nella storia dell’India, denominata “Mission Aagaman“. Il vettore è decollato dal Centro Spaziale Satish Dhawan a Sriharikota, superando un breve rinvio tecnico. In circa 15 minuti, il carico è stato inserito con precisione in un’orbita a 450 chilometri di quota.

Questo evento non è solo un successo ingegneristico, ma un terremoto geopolitico ed economico. Con questo volo, l’India entra in un club esclusivissimo. Fino a ieri, solo Stati Uniti e Cina potevano vantare aziende private capaci di mandare satelliti in orbita. Ora i paesi diventano tre. Il mercato dei piccoli vettori vede la nascita di un nuovo concorrente asiatico pronto a sfidare i costi occidentali.

La tecnologia low-cost che sfida Elon Musk

Il Vikram-1 è un concentrato di innovazione mirato a tagliare le spese di lancio. Il razzo è alto circa 22 metri ed è progettato per portare fino a 350 chili in orbita bassa. La vera novità sta nella sua struttura a quattro stadi. I primi tre utilizzano propellente solido, mentre il modulo di aggiustamento orbitale finale sfrutta un motore a propellente liquido interamente stampato in 3D.

Caratteristiche del vettore:

Altezza 22 mt circa;

Capacità di carico: fino a 350 kg LEO

Propulsione: 3 stadi allo stato solido e uno liquido;

Quota raggiunta: 450 km

La missione ha testato sul campo tutti i sistemi critici: avionica, navigazione, telemetria e controllo del volo. A bordo non c’erano solo simulatori, ma veri payload commerciali. Tra questi, un braccio robotico per la cattura dei detriti spaziali dell’indiana Cosmoserve Space e un nano-satellite della Grahaa Space. Il test apre la strada a voli commerciali regolari.

L’impatto economico: l’obiettivo di Nuova Delhi

Il successo di Skyroot è il frutto diretto della svolta politica del 2020. In quell’anno, il governo indiano ha aperto il settore spaziale ai capitali privati, rompendo il monopolio dell’agenzia statale ISRO. I risultati economici non si sono fatti attendere. Skyroot, fondata nel 2018 da due ex ingegneri statali, ha già superato quest’anno una valutazione di un miliardo di dollari.

Il mercato globale: La domanda di lancio per piccoli satelliti è altissima e l’offerta occidentale è satura e costosa.

La domanda di lancio per piccoli satelliti è altissima e l’offerta occidentale è satura e costosa. Il piano strategico: L’India vuole far crescere la propria economia spaziale dagli attuali 8 miliardi di dollari a ben 44 miliardi entro il 2033.

L’India vuole far crescere la propria economia spaziale dagli attuali 8 miliardi di dollari a ben 44 miliardi entro il 2033. Il vantaggio competitivo: Grazie a costi di ingegneria locali ridotti, le aziende indiane possono offrire prezzi stracciati rispetto ai concorrenti americani ed europei.

Nascerà una nuova SpaceX in Asia? Elon Musk mantiene un vantaggio enorme con i vettori riutilizzabili pesanti, ma la partita sui piccoli satelliti è apertissima. Se l’Europa arranca dietro a ritardi burocratici e costi pubblici enormi, l’India dimostra che il capitalismo spaziale asiatico è ormai una realtà matura e aggressiva. Il mercato globale ha un nuovo, temibile protagonista.