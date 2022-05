La NASA sta riconsiderando le centrali elettriche solari nello spazio

La NASA sta avviando uno studio per riesaminare la praticabilità dello sfruttamento dell’energia solare nello spazio, una soluzione a lungo evocata per fornire energia dallo spazio che potrebbe riscuotere nuovo interesse grazie ai progressi tecnologici e alle spinte verso l’energia pulita.

In una presentazione alla Conferenza internazionale sullo sviluppo spaziale della National Space Society, il 27 maggio, Nikolai Joseph dell’Office of Technology, Policy and Strategy della NASA ha dichiarato che l’agenzia sta avviando uno studio a breve termine per valutare le prospettive dell’energia solare spaziale, o SBSP, il primo da parte dell’agenzia in circa due decenni.

“Con l’evoluzione della tecnologia, la fattibilità del sistema è cambiata nel tempo”, ha dichiarato. “Questo studio valuterà in che misura la NASA debba sostenere l’energia solare spaziale”.

Lo studio non tenterà di proporre una nuova architettura per l’SBSP (l’acronimo per energia solare basata nello spazio), ma riesaminerà i concetti passati per raccogliere l’energia solare nello spazio e trasmetterla a terra per convertirla in elettricità. Questi sistemi aggiornati saranno confrontati con i sistemi di energia terrestre e si valuterà la politica e le sfide di attuazione che devono affrontare.

Verranno inoltre esaminati i costi di tali sistemi, che tradizionalmente hanno rappresentato un grosso ostacolo negli studi precedenti, risalenti agli anni Settanta. “Si tratterà di un sacco di soldi, ma il denaro non è l’unico fattore determinante”, ha detto. “Se la cifra è enorme e sbalorditiva, potrebbe andare bene”.

I progressi in diverse aree tecniche, ha detto Joseph, danno all’agenzia un motivo per riesaminare almeno la fattibilità dell’SBSP. Il problema maggiore era costituito dai costi di lancio dei componenti, ma i passi avanti nella tecnica dei vettori ha fatto calare questa componente rendendo possibile una rivalutazione complessiva del progetto.

La NASA ha discusso con la U.S. Space Force e altre “agenzie tecniche” sullo studio, ha dichiarato. Al momento non è prevista la richiesta di contributi pubblici attraverso una richiesta formale di informazioni o un altro processo, ma non ha escluso di farlo in seguito. L’obiettivo è quello di terminare lo studio e presentarlo al Congresso Astronautico Internazionale di Parigi a settembre.

Negli ultimi anni si è assistito a una rinascita dell’interesse per l’SBSP, tra cui un workshop tenutosi lo scorso dicembre dall’Agenzia Spaziale Europea, a cui Joseph ha detto che la NASA ha partecipato e che ha portato l’agenzia a prendere in considerazione un proprio studio. L’anno scorso il governo britannico ha incluso l’SBSP tra le tecnologie da esplorare insieme al nucleare, all’eolico e ad altri sistemi energetici.

Gran parte di questo interesse è motivato dal desiderio di fonti energetiche in grado di raggiungere gli obiettivi di emissioni di carbonio “nette” per mitigare il cambiamento climatico.

“Anche se si dovesse ipotizzare che l’energia solare spaziale non sarebbe economica, il fatto che stiamo perdendo la narrazione non cercando di ottenere qualcosa in un’agenda globale ci fa sembrare stupidi”, ha affermato.

John Mankins, un sostenitore di lunga data dell’SBSP che ha guidato i precedenti studi della NASA sull’argomento, ha affermato che l’accesso allo spazio “super economico” promesso da veicoli come la Starship di SpaceX ha cambiato l’economia di tale sistema. “Il trasporto non fa più parte dell’equazione dei costi”, ha detto. “Questo rende l’energia solare spaziale potenzialmente accessibile, a seconda di come lo si fa”.

L’energia prodotta nello spazio ha dei vantaggi notevoli. ad esempio la luce non viene a dipendere da fenomeni atmosferici né è attenuata dall’atmosfera, oltre a non occupare spazio fisico sulla superficie. Esiste però ancora da risolvere il problema della trasmissione a terra dell’energie elettrica prodotta. Comunque si tratta di progetti interessanti che,



