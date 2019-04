La Morale Questa Sconosciuta (di Marco Santero)

Partiamo dalla domanda cruciale ( e da girare al ministro della pubblica istruzione):

Perché nella scuola italiana (ma anche all’estero) non si insegna l’educazione civica in modo serio e organico intesa sia come studio e assimilazione dei principi costituzionali e come studio e assimilazione del fatto che la Democrazia per funzionare prevede obbligatoriamente la PARTECIPAZIONE (vedi canzone di Gaber “libertà”) e quindi innanzi tutto insegnare la Morale umana depurata dalle basi religiose, ma inteso come principio universale umano, che viene PRIMA DELLE RELIGIONI?

Questo video del prof. Ratto è una splendida sintesi di quello che andrebbe insegnato nelle scuole di ogni ordine e grado, ma soprattutto nelle superiori e all’Università, ma purtroppo questo non accade e quindi perdendo la legge morale religiosa che in passato era più forte e subendo i principi competitivi e darwiniani (legge della giungla economica) imposti ovunque dal Neoliberismo la nostra morale singola e sociale è precipitata fino a rendere la società estremamente IMMORALE E BESTIALE!

Professori come Pietro Ratto dovrebbe essere presi come consulenti per elaborare nuovi programmi scolastici che si pongano come obiettivo la CREAZIONE DI CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI E NON SERVI IN BALIA DELL’ISTINTIVITA’ UMANA.

Quando professori come questo si vedranno nei Media come le maggiori tv e giornali avremo una speranza di migliorare la società, l’Italia e il mondo intero.

Un appello a Foa Presidente della Rai perché si faccia promotore di questo, perché questa è la vera priorità per un servizio pubblico televisivo che si impegna per migliorare la società a livello etico, sociale e morale, cioè che si impegna per creare cittadini migliori, che permetterebbe di avere un paese migliore!

Caro Foa, ma anche cari politici, dirigenti e funzionari dello stato, cari imprenditori, cari professori di ogni ardine e grado, cari cittadini tutti un consiglio per una lettura “istruttiva”:

“La passeggiata al tramonto. Vita e scritti di Immanuel Kant”.

Come sarebbe bello per le persone e utile per lo Stato se la filosofia si insegnasse così!

Una vera rivoluzione positiva parte da questo.



