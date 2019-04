IL PROBLEMA E’ IL MORBILLO, MICA I QUASI 900 MORTI DI EBOLA

In California vi è stata la chiusura di due università, l’Università della California e la State University, a causa di un”epidemia di morbillo. Abbastanza curioso che in uno stato ed un paese con una copertura vaccinale di massa vi siano stati più casi di morbillo in 3 mesi del 2019 che in tutto il 2018:

Un fenomeno piuttosto curioso che meriterebbe uno studio attento. I casi di morbillo sono aumentati di 10 volte rispetto a momenti in cui la pressione per la copertura vaccinale era molto inferiore. Non è strano?

Aree colpite dall’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.

Comunque il problema è il morbillo, mica l’esplosione di Ebola in Congo. Facendo data al 15 aprile vi sono stati 821 morti e 1271 casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Attualmente informazioni parlano del superamento di quota 900 morti, Il contenimento dell’epidemia, che non è semplice anche per l’instabilità politica dell’area, a detta dell’inviato della WHO Emanuele Capomonti, prenderà ancora almeno 6 mesi. Per fortuna l’Ebola è trasmissibile tramite contatti con fluidi corporei e questo rende il contagio non semplice nei paesi occidentali, ma 900 morti in un solo focolaio e la consapevolezza che , nel migliore dei casi, ci vorranno ancora 6 mesi per eliminarla, dovrebbero fare paura.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐