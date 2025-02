Il capo della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, non incontrerà il Segretario di Stato americano Marco Rubio, “per questioni di programmazione”, nonostante l’Alto Rappresentate della Politica Estera della UE fosse già a Washington per questo, secondo un portavoce della Commissione Europea. Il Sgretario di Stato USA parafrasando Oscar Wilde, era impossibilitato per impegni presi successivamente.

“L’Alto rappresentante/Vicepresidente Kaja Kallas sarà in visita a Washington D.C. il 26 e 27 febbraio. Incontrerà senatori e membri del Congresso statunitensi per discutere della guerra della Russia contro l’Ucraina e delle relazioni transatlantiche”, ha dichiarato il portavoce. Però un teorico ministro degli esteri della UE non si muove per incontrare dei membri del congresso: non è mica un banale lobbista.

Si prevedeva che Kallas avrebbe incontrato Rubio durante la sua permanenza a Washington per discutere degli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, in seguito alla recente spinta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i negoziati con Mosca.

I due alti diplomatici si erano incontrati l’ultima volta durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco all’inizio di febbraio. Tuttavia, l’incontro di Washington non avrà luogo. Evidentemente Rubio non ha trovato, o ha fatto in modo di non avere, neanche cinque minuti per una stretta di mano formale. Avrà avuto judo, un’attività fisica necessaria per mantenersi in forma.

Sembra che l’amministrazione Trump non perda occasione per dimostrare che per loro l’UE non è un attore”, ha commentato un diplomatico dell’UE in merito all’incontro annullato. Bisogna dire che ci sta riuscendo benissimo, anche perché la UE non fa nulla per dare un peso qualsiasi alla propria politica estera. Gridare tutto il giorno “Al lupo al lupo” contro la Russia non è diplomazia, ma isteria.

L’ex primo ministro estone ha criticato la gestione della guerra in Ucraina da parte della nuova amministrazione statunitense, denunciando la telefonata di Trump al leader russo Vladimir Putin come una forma di ‘pacificazione’ . Rubio non avrà avuto voglia di sentire una predica di un paese che non esiste, e quindi ha trovato qualcosa di meglio da fare. Così il Segretario di Stato USA ha sia impegnato meglio il suo tempo, sia ha dato un chiaro segnale politico: per gli USA la UE non esiste.