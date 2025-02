Il grande drone cinese “Aquila divina”Avvistato nel Mar Cinese Meridionale

l Drone Cinese WZ-9 “Aquila Divina” Rafforza la Presenza nel Mar Cinese Meridionale in un Momento di Tensioni con il Vietnam, che ha iniziato dei lavori su di un’isola nell’area.

Il drone cinese WZ-9 “Aquila Divina”, un velivolo a doppio fusoliera ad alta quota e lunga autonomia (HALE), è stato avvistato operare, almeno sporadicamente, dalla base aerea dell’Isola di Hainan, situata all’estremità settentrionale del conteso Mar Cinese Meridionale, a partire dal 4 dicembre. Questa mossa rappresenta un chiaro segnale dell’entrata in una fase semi-operativa di questo velivolo di rilevanza strategica.

L’WZ-9 è progettato come una piattaforma di sorveglianza avanzata, dotata di radar multipli capaci di rilevare e tracciare bersagli su vaste aree, sia aeree che di superficie, producendo immagini radar di alta qualità. La sua presenza a Hainan, un’isola di cruciale importanza per l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA), con le sue numerose basi militari, tra cui strutture navali che supportano la deterrenza nucleare, sottolinea l’intenzione della Cina di rafforzare la sua capacità di sorveglianza e allerta precoce nel Mar Cinese Meridionale.

Immagini satellitari ottenute da Planet Labs e Maxar Technologies confermano la presenza del drone presso la base aerea di Ledong, anche conosciuta come Foluo Nord-Est, situata all’estremità sud-occidentale di Hainan. Oltre all’WZ-9, sono stati avvistati anche altri droni, tra cui un WZ-7 “Drago Impennato”, noto per il suo design ad ala unita.

Le caratteristiche tecniche dell’WZ-9 lo rendono un assetto di sorveglianza di prim’ordine. Con un’apertura alare di circa 45 metri e una lunghezza di quasi 15 metri, è progettato per trasportare radar ad alta capacità, inclusi radar a scansione laterale (SLAR) con capacità di indicazione di bersagli mobili terrestri e aerei (GMTI/AMTI) e di produzione di immagini radar ad apertura sintetica (SAR). Il drone è alimentato da un singolo motore a reazione montato sopra l’ala principale, tra le due code verticali.

La sua capacità di operare ad alta quota gli conferisce un vantaggio significativo nella sorveglianza aerea, permettendogli di rilevare bersagli a bassa quota e di ampliare notevolmente l’area di sorveglianza. Questa caratteristica è particolarmente rilevante nel contesto del Mar Cinese Meridionale, dove la Cina rivendica la maggior parte delle acque, una rivendicazione contestata dalla comunità internazionale.

La presenza dell’WZ-9 a Hainan assume un significato ancora maggiore alla luce delle crescenti tensioni regionali, in particolare con il Vietnam. Anche il Vietnam ha intensificato le sue rivendicazioni nella stessa area, aumentando la tensione. Recentemente Hanoi ha iniziato a lavorare, allargando la base per un’eventuale base sul Barque Canada Reef.

La presenza di un drone come il WZ-9, che può operare a lungo raggio e fornire sorveglianza continua, permette alla Cina di aumentare la sua capacità di operare nel sud del Mar Cinese. La capacità del WZ-9 di fornire dati di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) in tempo reale rappresenta un significativo vantaggio strategico, permettendo alla Cina di rafforzare le sue capacità di anti-accesso e negazione d’area (A2/AD) nella regione.

Droni a Hainan che operano sul Mar Cinese Meridionale

🌏🔍📍 Very (very) interesting new image with Chinese UAVs ⬇ 1️⃣ Wing Loong 3️⃣ Soaring Dragon 1️⃣ Divine Eagle, massive (42m) – quite breaking tbh 📌 26°15’41.1″N 105°52’57.4″E AI © @preligens / Imagery: Pléiades Neo 30cm resolution © Airbus DS 2023 #geoint #AI pic.twitter.com/9uDaJgrIzT — Aurelien D. (@DBVtrigramme) October 24, 2023



La possibile capacità del WZ-9 di fungere da relè di segnali di comunicazione e di supportare operazioni di targeting a lungo raggio lo rende un elemento chiave nella strategia militare cinese nel Mar Cinese Meridionale. La sua presenza, insieme alla costruzione di isole artificiali con piste di atterraggio e sistemi missilistici, sottolinea l’intenzione della Cina di consolidare la sua presenza e di esercitare un controllo maggiore sulle acque contese.

In sintesi, l’operatività del drone WZ-9 a Hainan rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della presenza militare cinese nel Mar Cinese Meridionale, in un momento di crescente tensione con il Vietnam e altri paesi della regione.