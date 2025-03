La IVECO IDV di Bolzano manda i propri droni Viking in Svezia!

L’Agenzia svedese per l’approvvigionamento degli armamenti (FMV) ha acquistato un sistema di supporto terrestre senza pilota (UGV) Viking, prodotto dallo specialista italiano di veicoli Iveco Defence Vehicles (IDV), con impianto produttivo a Bolzano, per scopi di prova.

Lo ha annunciato l’IDV in un comunicato stampa del 15 marzo. Secondo l’annuncio, il veicolo sarà utilizzato come parte del programma svedese DAMM (Demonstrator Autonom Mångfunkional Markplattform / Demonstrator Autonomous Multifunctional Ground Vehicle).

Secondo una pubblicazione della FMV sulla piattaforma europea per gli appalti pubblici online TED, il valore dell’appalto ammonta a circa 650.000 euro, cifra che comprende non solo l’UGV, ma anche la documentazione per gli utenti e i tecnici militari, il supporto tecnico, la documentazione software e la formazione. Si tratta di un acquisto per finalità di test, a cui potrebbero quindi seguire ordini più consistenti

Secondo il produttore, il Viking da 1,3 tonnellate può trasportare un carico massimo di 750 kg. Nel ruolo logistico, questo può consistere in rifornimenti, ma anche in sensori per il rilevamento di armi chimiche e radiazioni radioattive, o in una postazione di armi telecomandate per ospitare una mitragliatrice. Secondo IDV, l’UGV 6×6 è dotato di una trazione ibrida diesel-elettrica, che consente un’autonomia massima di 250 km e la ricarica della batteria durante la guida.

Se il Viking fosse alimentato solo da energia elettrica, l’autonomia sarebbe comunque di 20 km. Grazie alle sospensioni indipendenti e allo sterzo a due assi, il veicolo è estremamente abile in fuoristrada e ha un diametro di sterzata ridotto.

Grazie all’integrazione del kit di autonomia Mace del produttore, l’UGV può svolgere numerose attività, come ad esempio il tracciamento autonomo di persone o altri veicoli in modalità “Follow Me”. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, il veicolo è in grado di navigare anche in un ambiente con navigazione satellitare soppressa (GNSS) sulla base di dati di immagini elaborati IDV.

Grazie all’integrazione del sistema AGILE (Air and Ground Intelligent Logistics Environment), è possibile controllare diversi UGV e velivoli senza pilota (UAS) da un’unica stazione di terra, ottenendo così una consapevolezza della situazione più completa.

Il progetto DAMM è una collaborazione tra la FMV, le forze armate svedesi e l’Agenzia svedese per la ricerca sulla difesa. Il Viking UGV, come il Mission Master, ordinato nel dicembre 2024 e la cui consegna è prevista da Rheinmetall Canada , verrà utilizzato per numerose prove nell’ambito del progetto volto a studiare le possibilità future nel campo dei sistemi senza pilota.

Oltre agli aspetti tecnici, verranno esaminati anche i principi operativi e l’interazione con i sistemi e il personale presidiati. Anche la difesa contro i sistemi terrestri senza pilota è un argomento da considerare. Entro la fine del 2026, ai due tipi di UGV già ordinati si aggiungeranno altri veicoli di diversi produttori. I risultati dei test saranno poi utilizzati per orientare la decisione fondamentale sull’introduzione degli UGV nelle forze armate svedesi.