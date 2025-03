La Francia fa certificare l’A400M per operare dalla Groenlandia. Un possibile aiuto alla Danimarca

La Francia, in modo diretto e indiretto, sta potenziando la presenza europea in Groenlandia. Un equipaggio del centro di sperimentazione francese CEAM (Centre d’Expertise Aérienne Militaire) è atterrato alla Stazione Nord nell’Isola artica con un grande aereo da trasporto A400M. L’operazione è avvenuta a inizio marzo.

L’areo militare della Airbus ha effettuato un totale di cinque voli tra la Stazione Nord e Mestersvig con quantità di carico progressivamente maggiori. Questa breve campagna di test ha certificato l’A400M per le operazioni su piste ghiacciate, ma ha anche supportato il rifornimento delle stazioni del Comando Artico nel nord-est della Groenlandia, dimostrando la solidarietà della Francia con i suoi ospiti danesi e il suo sostegno alla presenza della Danimarca in Groenlandia.

Il reparto francese era accompagnato, con funzione di supporto, da un C-130 dell’aviazione reale danese. Uno dei piloti collaudatori di questo aereo della Royal Danish Air Force che ha contribuito all’addestramento dei francesi per le prove di certificazione è il Maggiore BOF dello Stormo Trasporti Aerei della Stazione Aeronautica di Aalborg. Egli ha dichiarato che: “I francesi hanno molta esperienza nell’uso delle cosiddette piste sterrate in Africa, ma non hanno esperienza con le piste di ghiaccio. Vogliono farlo e noi li abbiamo aiutati”.

BOF ha affermato che la disciplina è fondamentalmente la stessa sia che si atterri su sabbia che su ghiaccio, ma ha sottolineato che ci sono alcuni fattori speciali da considerare quando si opera in un sito di atterraggio a temperature di meno 30 o meno 40 gradi Celsius. “L’attrezzatura si raffredda rapidamente quando è a terra. Le guarnizioni diventano porose, si possono verificare perdite idrauliche e anche le batterie non si comportano bene al freddo, quindi è importante mettere dei riscaldatori non appena si atterra”, ha spiegato.

Il Maggiore Generale Søren Andersen, comandante del Comando Artico, ha dichiarato che il Comando Artico è soddisfatto della cooperazione con l’Aeronautica Militare francese. Questa cooperaazione viene a integrare fortmente la capacità di rifornimento e trasporto delle Forze armate danesi sull’isola, anche perché l’A400M è un aereo più grande del nostro C130J e può trasportare un carico quasi doppio.

In caso di necessità quindi la Danimarca conta sulla possibilità di poter utilizzare la flotta di Airbus A400M per portare soldati, attrezzatura e rifornimenti in modo molto rapido sull’isola. Questo è molto importante nel momento in cui Donald Trump ha più volte affermato che la Groenlandia fa direttamente parte degli interessi degli USA.