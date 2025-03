La francese Dassault offre il Rafale al posto del F35 per il Portogallo,

La scorsa settimana, il ministro della Difesa portoghese Nuno Melo ha suggerito che il Paese potrebbe abbandonare il caccia F-35A, prodotto negli Stati Uniti e da tempo considerato il candidato principale per sostituire l’obsoleta flotta di 28 aerei F-16AM/BM gestiti dalla Força Aérea Portuguesa [FAP].

Parlando a Público il 13 marzo, Melo ha dichiarato che Lisbona sta valutando diverse opzioni, tra cui alternative europee come il Dassault Rafale francese, nel tentativo di modernizzare la propria forza aerea.

I suoi commenti giungono in vista delle elezioni parlamentari anticipate previste per maggio, provocate dall’instabilità politica, e tra le crescenti preoccupazioni sull’affidabilità degli Stati Uniti in condizioni geopolitiche mutevoli.

Le osservazioni hanno suscitato l’interesse dell’amministratore delegato di Dassault Aviation, Eric Trappier, che ha dichiarato al Journal du Dimanche che la sua azienda è ansiosa di proporre il Rafale al Portogallo, membro della NATO e dell’UE, anche se rimane cauto sull’esito, data la fluidità del panorama politico.

Le dichiarazioni di Melo segnano un notevole cambiamento nella pianificazione della difesa portoghese. Ha sottolineato l’importanza di valutare i velivoli non solo per le loro capacità di combattimento, ma anche per i loro potenziali benefici economici per l’economia portoghese.

“Dobbiamo considerare diverse opzioni, comprese quelle europee, tenendo conto del ritorno che potrebbero offrire alla nostra industria ”, ha dichiarato, accennando a una preferenza per gli accordi che potrebbero coinvolgere la produzione locale o le compensazioni.

Ha anche sollevato dubbi sulla prevedibilità degli Stati Uniti, un alleato di lunga data, suggerendo che i cambiamenti nella politica americana potrebbero influenzare la libertà operativa degli aerei forniti dagli Stati Uniti, come l’F-35. Sebbene il Portogallo non abbia mai ordinato l’F-35, il FAP lo ha preso in considerazione come potenziale successore dei suoi F-16, con alti funzionari che ne hanno elogiato la tecnologia avanzata già l’anno scorso.

Dall’altra parte del confine, in Francia, Trappier ha risposto con un misurato ottimismo. Nella sua intervista, pubblicata nel fine settimana, ha riconosciuto l’incertezza che circonda i prossimi passi del Portogallo, ma ha espresso fiducia nell’idoneità del Rafale per il Paese.

“Dovremo vedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha dichiarato. “Ma vogliamo davvero offrire il nostro aereo al Portogallo, un Paese dell’UE e della NATO. Avrebbe le stesse capacità di interoperabilità che abbiamo all’interno dell’Alleanza, quindi ci sembra logico”.

Il Rafale, un caccia multiruolo già in servizio presso nazioni come la Grecia e l’India, potrebbe fornire al Portogallo un’alternativa collaudata, evitando potenzialmente alcune delle complessità logistiche e politiche legate alle piattaforme americane.

L’attuale forza aerea portoghese si affida in larga misura alla sua flotta di caccia F-16AM/BM, acquistati in due fasi nel corso degli anni Novanta. Il primo lotto di 20 esemplari è arrivato nel 1994 con il programma Peace Atlantis I, seguito da altri otto nel 1999 con Peace Atlantis II. Questi velivoli, basati nella base aerea di Monte Real e operati dagli squadroni 201 e 301, sono stati la principale risorsa di combattimento della FAP per tre decenni.

Aggiornati a metà degli anni 2000 con avionica e armi moderne, sono tuttora in grado di svolgere missioni di difesa aerea e di attacco al suolo, contribuendo alle operazioni della NATO come la Baltic Air Policing. Si prevede che vengano venduti alla Romania, proprio a segnare che si tratta di caccia vecchi, ma ancora operativi.