L’Arabia Saudita assegna mega appalto per una centrale a gas da 2,6 miliardi di Usd

L’Arabia Saudita ha assegnato un contratto da 2,6 miliardi di dollari a una joint venture ispano-egiziana per la costruzione di una centrale elettrica a gas a ciclo combinato da 3 gigawatt (GW) nella provincia orientale del Regno, ha dichiarato lunedì l’appaltatore egiziano.

Orascom Construction, con sede in Egitto e quotata al NASDAQ, ha annunciato che la sua joint venture al 50% con l’azienda spagnola di infrastrutture energetiche Técnicas Reunidas ha firmato un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) per la realizzazione del progetto di espansione dell’IPP di Qurayyah.

Orascom Construction e Técnicas Reunidas hanno firmato il contratto EPC con Hajr Two Electricity Company, un consorzio composto da ACWA Power, Saudi Electricity Company e Haji Abdullah Alireza & Co. Ltd. Orascom Construction e Técnicas Reunidas hanno già ricevuto la Limited Notice to Proceed per il progetto.

La centrale sarà inoltre dotata di un sistema di cattura del carbonio e comprenderà una sottostazione elettrica da 380 kV.

Il contratto “si basa sul nostro successo nel settore dell’energia, recentemente in Egitto, e non vediamo l’ora di avere un impatto significativo simile in Arabia Saudita”, ha dichiarato in un comunicato l’amministratore delegato di Orascom Construction, Osama Bishai.

L’Arabia Saudita, da parte sua, mira a incrementare la produzione di energia elettrica dal gas naturale, la cui produzione è stata aumentata dal gigante petrolifero statale Aramco.

Negli ultimi mesi, le principali aziende internazionali di ingegneria e attrezzature energetiche si sono aggiudicate contratti per la costruzione di nuove centrali elettriche in Arabia Saudita.

All’inizio di marzo, Siemens Energy si è aggiudicata un progetto da 1,6 miliardi di dollari , con Harbin Electric International come appaltatore EPC, per fornire tecnologie chiave per le centrali a gas Rumah 2 e Nairyah 2 in Arabia Saudita.

Situate nelle regioni occidentali e centrali, le centrali aggiungeranno 3,6 GW di energia alla rete nazionale, sufficiente a rifornire circa 1,5 milioni di abitazioni. Rumah 2 e Nairyah 2 saranno inizialmente integrate nella rete in modalità ciclo semplice nel 2027, per poi passare al pieno funzionamento come centrali a ciclo combinato entro l’anno successivo.