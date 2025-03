Il Portogallo vuole abbandonare il programma F-35, per motivi politici

Il recente cambiamento della politica statunitense nei confronti della NATO ha indotto il Ministro della Difesa portoghese a ritenere improbabile un potenziale acquisto di F-35.

In un’intervista rilasciata al media portoghese Público e pubblicata il 13 marzo 2025, il ministro della Difesa portoghese Nuno Meloha scartato la possibilità di ordinare il caccia di quinta generazione, allineandosi ad altre nazioni europee che stanno riconsiderando le loro strategie di approvvigionamento della difesa.

Il ministro ha indicato direttamente l’incertezza che circonda l’amministrazione Trump come fattore chiave della decisione.

Le osservazioni controverse di Trump sulla NATO, che ha messo in discussione i contributi dei membri e ha persino suggerito che gli Stati Uniti potrebbero non mantenere i propri impegni di difesa, hanno suscitato allarme in tutta Europa.

Attualmente la Força Aérea Portuguesa utilizza F-16 delle prime versioni, ammodernati, ma ormai con molti anni sulle spalle. Aerei vetusti che, tra l’altro, sono già destinati alla Romania.

Di seguito riportiamo gli estratti più importanti dell’intervista.

Q. L’Europa sta preparando un significativo pacchetto finanziario per la difesa. Se il governo AD verrà rieletto, approverà l’acquisto di aerei F-35?

“Gli F-16 sono alla fine del loro ciclo e dovremo pensare alla loro sostituzione. Tuttavia, nelle nostre scelte non possiamo ignorare il contesto geopolitico. La recente posizione degli Stati Uniti, nel contesto della NATO e nel piano geostrategico internazionale, deve farci riflettere sulle opzioni migliori, perché la prevedibilità dei nostri alleati è un bene maggiore da tenere in considerazione. Dobbiamo credere che, in ogni circostanza, questi alleati saranno dalla nostra parte. Ci sono diverse opzioni che devono essere considerate, soprattutto nel contesto della produzione europea e tenendo conto anche del ritorno che queste opzioni possono avere sull’economia portoghese”.

Q. L’Aeronautica Militare vuole che questa sostituzione avvenga con gli F-35, che sono aerei di produzione americana. Sta dicendo che, a causa del cambiamento della politica estera americana, è meno probabile che il Portogallo sostituisca gli F-16 con un aereo americano?

“Il mondo è già cambiato. Ci sono state le elezioni negli Stati Uniti, c’è stata una posizione nei confronti della NATO e del mondo, dichiarata dal Segretario alla Difesa e dallo stesso Presidente degli Stati Uniti, che deve essere tenuta in considerazione anche in Europa e per quanto riguarda il Portogallo. E questo nostro alleato, che è sempre stato prevedibile nel corso dei decenni, potrebbe portare limitazioni all’uso, alla manutenzione, ai componenti e a tutto ciò che ha a che fare con la garanzia che gli aerei siano operativi e utilizzati in tutti i tipi di scenari”.

“Limitazioni all’uso”

In particolare, il Portogallo sta riconsiderando l’acquisto a causa di potenziali limitazioni statunitensi sugli F-35 operati all’estero, tra cui il rifiuto di aggiornamenti software – gestiti dagli Stati Uniti – che sono essenziali per prestazioni e sicurezza ottimali.

Il problema dell F-35 è semplice: non esiste nessun “Kill Switch”, ma una serie di legami contattuali molto stretti, per cui gli operatori internazionali di F-35 “non sono autorizzati a condurre operazioni di test indipendenti al di fuori degli Stati Uniti continentali (CONUS) sulla base della politica statunitense”. Le norme di sicurezza del governo degli Stati Uniti (USG) e la politica di difesa nazionale (NDP) richiedono che i cittadini statunitensi svolgano funzioni specifiche per proteggere la tecnologia critica degli Stati Uniti”.

Il piano originale

In un’altra lunga intervista rilasciata al quotidiano portoghese Diário de Notícias e pubblicata il 12 aprile 2024 , il capo di Stato maggiore dell ‘ aeronautica portoghese, generale João Cartaxo Alves, ha confermato il piano della Força Aérea Portuguesa di sostituire l’F-16 con l’aereo Lockheed Martin F-35 Lightning II, affermando che la transizione era già iniziata.

Il generale Cartaxo Alves ha dichiarato che la decisione è stata presa per rimanere in linea con la maggior parte degli alleati europei che hanno già iniziato la transizione verso l’F-35, come parte dei loro sforzi strategici.

Bisogna ricordare che l’attuale Ministro della Difesa portoghese è dimissionario, insieme al governo Montenegro, e presto ci sarà un nuovo primo ministro.