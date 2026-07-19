La fine dei dinosauri: l’asteroide killer era una rarità geologica (e cambia i calcoli sul clima)

L’apocalisse che 66 milioni di anni fa spazzò via i dinosauri non fu solo una questione di sfortuna, ma il risultato del devastante impatto con un proiettile cosmico incredibilmente raro. Nuove analisi chimiche, pubblicate sulla prestigiosa rivista Science Advances da un team internazionale di scienziati, rivelano che l’asteroide di Chicxulub apparteneva a una famiglia di rocce spaziali molto più insolita di quanto ipotizzato finora: le condriti carbonacee di tipo CO (classe Ornans).

Questa scoperta cambia la nostra comprensione di uno degli eventi più drammatici della storia terrestre e ridisegna i modelli climatici sulla fine del Cretaceo.

L’identikit del killer: un frammento primordiale

L’asteroide che ha aperto un cratere di circa 150 chilometri di diametro nell’attuale penisola dello Yucatán, in Messico, aveva un diametro stimato tra i 10 e i 15 chilometri. Viaggiava alla velocità spaventosa di 64.000 km/h. L’impatto liberò un’energia equivalente a miliardi di bombe atomiche, vaporizzando istantaneamente l’asteroide stesso e scagliando miliardi di tonnellate di roccia terrestre nella stratosfera.

Gli scienziati sono riusciti a risalire all’identità dell’impattore analizzando i rarissimi frammenti rimasti intrappolati nel sottile strato di argilla che segna il limite geologico tra il Cretaceo e il Paleogene (limite K-Pg), rinvenuti in varie parti del mondo, tra cui l’Italia (a Furlo e Fornaci) e la Danimarca. Le analisi ad altissima precisione sugli isotopi del nichel hanno isolato l’impronta chimica dell’asteroide, distinguendola nettamente dalle rocce terrestri. I dati indicano in modo inequivocabile una condrite carbonacea CO, un tipo di materiale primordiale che si è formato nelle prime fasi di vita del nostro sistema solare e che è rimasto quasi del tutto inalterato per miliardi di anni.

Perché questo asteroide era così speciale?

Le condriti carbonacee rappresentano appena il 5% di tutti i meteoriti che cadono sulla Terra, e la sottoclasse CO è ancora più esigua. La particolarità di questa roccia risiede nella sua composizione chimica: rispetto ad altre condriti, contiene una quantità estremamente bassa di elementi volatili come acqua, carbonio e, soprattutto, zolfo.

Fino ad oggi, le teorie dominanti indicavano che l’estinzione di massa fosse stata causata principalmente dall’immenso volume di zolfo immesso nell’atmosfera, capace di generare piogge acide devastanti e un repentino calo delle temperature. La scoperta che l’asteroide fosse povero di zolfo sposta l’attenzione dei geologi. Il fattore letale non è stato lo zolfo contenuto nel meteorite, ma l’immensa quantità di polveri sottili e detriti sollevati dalle rocce terrestri durante l’impatto, che hanno letteralmente bloccato la luce del sole per anni, interrompendo la fotosintesi e portando al collasso della catena alimentare globale.

Chi ha spinto la roccia verso la Terra?

Un corpo di quelle dimensioni non devia la propria orbita senza un motivo macroscopico. Gli astronomi ritengono che l’asteroide di Chicxulub provenisse dalle regioni esterne della fascia principale degli asteroidi, situata tra Marte e Giove, o addirittura da zone ancora più remote ed esterne del sistema solare.

Il fattore scatenante del suo viaggio verso la Terra è stato probabilmente un catastrofico evento di frammentazione: una collisione nello spazio profondo tra due asteroidi giganti. L’impatto ha frantumato il corpo originario, scagliando i detriti in zone di instabilità orbitale note come “risonanze gravitazionali”, dove l’immensa forza di gravità di Giove agisce come una fionda cosmica. Una volta catturato in questo “corridoio”, il frammento è stato progressivamente deviato verso l’interno del sistema solare, entrando in una rotta di collisione inevitabile con il nostro pianeta.

L’importanza della scoperta

Questa ricerca è fondamentale per due motivi principali:

Riscrive i modelli di estinzione: Dimostra che il collasso biologico planetario è legato alle polveri sottili atmosferiche e alla risposta del target roccioso colpito, più che alla chimica interna dell’asteroide.

Dimostra che il collasso biologico planetario è legato alle polveri sottili atmosferiche e alla risposta del target roccioso colpito, più che alla chimica interna dell’asteroide. Conferma l’origine extraterrestre dei metalli: Il nichel presente nel limite K-Pg è la prova definitiva e misurabile che l’estinzione di massa non fu causata da fenomeni vulcanici terrestri endogeni, ma da un fattore cosmico ben preciso.

I dinosauri non hanno avuto scampo di fronte a un proiettile cosmico così raro e letale, la cui firma chimica è rimasta impressa per sempre nelle rocce della Terra.