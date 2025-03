La Federal Reserve Riduce il Bilancio di 54 Miliardi di Dollari a Febbraio: Ai Minimi da Maggio 2020

Titoli del Tesoro: A febbraio, la riduzione è stata di 24,3 miliardi di dollari. Complessivamente, dai massimi di giugno 2022, la Fed ha ridotto di 1,53 trilioni di dollari i titoli del Tesoro in suo possesso, una diminuzione del 27% che porta il totale a 4,24 trilioni di dollari, il livello più basso da luglio 2020. È importante notare che la Fed ha eliminato il 47% dei 3,27 trilioni di dollari in titoli del Tesoro accumulati durante il QE pandemico. Questa riduzione avviene principalmente quando le note del Tesoro (da 2 a 10 anni) e le obbligazioni del Tesoro (20 e 30 anni) giungono a scadenza a metà e fine mese. Da giugno 2024, la riduzione mensile è stata limitata a 25 miliardi di dollari. Ecco il relativo grafico, sempre da Wolfstreet, per semplificare: