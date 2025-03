La Federal Reserve lascia immutati i tassi, ma lascia intendere due tagli nel 2025

L’incertezza vince e fa si che, almento per ora, la Federal Reserve non tocchi i tassi, ma non sono solo notizie negative.

La Fed ha mantenuto invariato il tasso sui federal funds al 4,25%-4,5% durante la riunione di marzo 2025, prolungando la pausa del ciclo di tagli dei tassi iniziato a gennaio e in linea con le aspettative.

I responsabili politici hanno notato che l’incertezza sulle prospettive economiche è aumentata, ma prevedono comunque di ridurre i tassi di interesse di circa 50 punti base quest’anno, come nella proiezione di dicembre.

Nel frattempo, le previsioni di crescita del PIL sono state riviste al ribasso per quest’anno all’1,7% dal 2,1% visto a dicembre.

Le proiezioni di crescita sono state riviste al ribasso anche per il 2026 (1,8% contro 2%) e il 2027 (1,8% contro 1,9%). Al contrario, l’inflazione PCE è vista più alta nel 2025 (2,7% contro 2,5%) e nel 2026 (2,2% contro 2,1), ma la previsione è stata mantenuta al 2% per il 2027.

Il tasso di disoccupazione è visto leggermente più alto quest’anno, al 4,4% (contro il 4,3%), ma la proiezione è stata mantenuta al 4,3% sia per il 2026 che per il 2027. In aprile, la Fed rallenterà il ritmo di declino dei titoli in suo possesso riducendo il tetto di rimborso dei titoli del Tesoro da 25 a 5 miliardi di dollari.

Ecco il grafico dell’andamento del tasso dei fondi Fed.

Le incertezze economiche hanno sicuramente rinviato qualsiasi decisione della Federal Reserva, ma, oltre ad annunciare la sua decisione sui tassi d’interesse, il FOMC (Fed Open Market Commettee) ha pubblicato un riepilogo delle proiezioni economiche da cui emerge che i responsabili delle politiche della banca centrale prevedono due tagli dei tassi d’interesse di 25 punti base quest’anno, seguiti da due tagli della stessa entità nel 2026 e uno nel 2027.

Se così fosse sarebbe una notizia non buona, ma discreta, che lascia intendere come, comunque, anche la Federal Reserve vede l’inflazione in calo e si prepara a tagliare i tassi, ma c’è da valutare se questa strategia resisterà al cambio di paradigma dell’amministrazione Trump.