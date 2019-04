La Corte Costituzionale bocca la Legge anti Gilet Gialli di Macron alla vigilia della ventunesima protesta

La Corte Costituzionale francese ha bocciato un articolo fondamentale della Legge Anti Casseur voluta da Macron per limitare la capacità dei Gilet Gialli di protestare. Come ricorda Le Figarò l’articolo 3 della legge, che prevedeva la possibilità del prefetto di interdire ai cittadini incensurati di partecipare alle manifestazioni, è stata cassata perchè vista come una limitazione ingiustificata di un diritto costituzionale, quello a protestare. La norma lasciava una eccessiva arbitrarietà alle autorità nello stabilire chi potesse manifestare e chi no. Se in generale il prefetto ha quindi dei poteri sulle manifestazioni queste non si spingono ad un divieto generalizzato.

Intanto si preparano le manifestazioni di domani. A Saint Nazaire si è tenuta una riunione di coordinamento delle richieste e delle proteste, con la presenza di alcune centinaia di Gilet Gianni , si parla dai 200 agli 800, mentre per domani sono attesi numerosissime manifestazioni, di cui due a Parigi, ma non sugli Champs Elisées, dove il prefetto della città ha promesso il pugno duro nel caso si raccolgano dei manifestanti. Altro luogo in cui ci si attendono grossi assembramenti è Lille, mentre nelle pagine delle manifestanti in generale si evita di mettere indirizzi.

I temi domani saranno : Giiustizia fiscale, e soprattutto lotta contro “L’ottimizzazione fiscale” dell’Eliseo, giustizia sociale ed ecologia. Il “Grand Debat”” di Macron è finito, con l’ultima inutile, ma fastosa, puntata in Corsica. Però er ora non ci sono risultati in quaanto “Jupiter” Macron si è riservato di trarne le conclusioni, che comunque non potranno contrastare con le sue idee. Le elezioni si avvicinano ed il partito di Macron non riesce a sfondare il 23%. C’è un muro che lo ferma a 24….

Queste manifestazione ormai è chiaro che andranno avanti fino alle elezioni….. Una contestazione continua che potrebbe rivelare brutte sorprese per i macronisti



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐