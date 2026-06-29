La corsa alle armi robotiche: La Francia trasforma i vecchi carri AMX-30 in Droni Pesanti. Un Risparmio Milionario

Il campo di battaglia moderno sta divorando uomini e mezzi a un ritmo allarmante. Per evitare il collasso delle proprie forze armate in futuri conflitti, la Francia ha preso una decisione radicale e urgente: resuscitare i vecchi carri armati per trasformarli in spietati droni da combattimento.

Il progetto si chiama REFURBOT ed è stato svelato al salone Eurosatory di Parigi. Non si tratta di fantascienza, ma di una necessità economica e militare immediata. L’obiettivo è ricreare “massa” sul fronte senza pesare in modo insostenibile sulle casse dello Stato.

Le aziende KNDS France, S2M Equipment e OBSAM hanno unito le forze per dare una nuova vita ai telai dei vecchi carri AMX-30. Questi mezzi erano ormai considerati del tutto obsoleti e il loro smantellamento era già iniziato nel 2015, considerando che erano fuori servizio attivo dal 1994.

Dal punto di vista tecnico, l’intervento è netto e funzionale. La pesante torretta originale e il vecchio cannone da 105 mm sono stati eliminati. Questo alleggerimento estremo ha aumentato di molto la mobilità del veicolo.

Al posto della torretta è stato installato il modulo telecomandato ARX-25. Ora il robot cingolato è armato con una mitragliatrice e un cannone automatico da 25 mm, in grado di sparare moderni proiettili perforanti e a frammentazione, ottimo contro i mezzi leggeri e medi.

Il vero cuore dell’operazione è il sistema di equipaggiamenti TOXO. Sfruttando lidar, radar, navigazione satellitare e telecamere avanzate, un vecchio telaio in acciaio anni ’60 diventa una piattaforma robotica intelligente e letale.

Caratteristica AMX-30 Originale Drone REFURBOT Armamento Cannone 105 mm Cannone automatico 25 mm Controllo Equipaggio umano (4) Sistema remoto TOXO Mobilità 65 km/h (720 hp) Molto migliorata (peso ridotto) Impatto Finanziario Costo di smaltimento Risparmio netto sui bilanci

L’aspetto economico della vicenda è notevole e molto pragmatico. Produrre un drone pesante partendo da zero costa decine di milioni di euro. Riciclare i telai degli AMX-30 (soprattutto le versioni B2H) permette di risparmiare cifre enormi sui bilanci della Difesa francese.

E l’Italia? Guardando a questa operazione, viene spontaneo un certo rammarico. Una gran parte dei nostri vecchi carri Leopard 1 è stata ceduta o smantellata frettolosamente. Avremmo potuto convertire i nostri mezzi allo stesso modo. Sarebbe stata un’occasione perfetta per risparmiare fondi pubblici preziosi e, allo stesso tempo, potenziare la nostra difesa con intelligenza e a basso costo.

La rivoluzione dei droni sta accelerando ovunque. Riciclare la tecnologia del passato per dominare le guerre del futuro è ormai la nuova, cinica, regola d’oro dell’economia bellica. Unire vecchio acciaio e nuove tecnologie avrebb permesso una via economica per poter sfruttare le tecnologie più moderne senza spedere un occhio della testa.