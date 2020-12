LA CINA STA SVILUPPANDO UN COMPUTER CHE è 10 MILIARDI DI VOLTE PIU’ VELOCE DI QUELLO DI GOOGLE

posted by Guido da Landriano

L’America è ad un punto morto nella corsa al computer quantistico con la Cina. Gli ultimi sviluppi degli scienziati cinesi mostrano un “significativo passo avanti nell’informatica, che raggiunge un vantaggio computazionale quantistico”, secondo i media statali Xinhua News Agency.

Giovedì, il principale gruppo di ricerca quantistica cinese ha pubblicato un nuovo documento di ricerca sulla rivista Science, intitolato “Vantaggio computazionale quantistico utilizzando fotoni“, delinea come un prototipo di computer quantistico ha rilevato fino a 76 fotoni attraverso il campionamento del bosone gaussiano (GBS), un algoritmo di simulazione standard, Xinhua ha detto, aggiungendo che la sua capacità di elaborare problemi complessi è esponenzialmente più veloce della maggior parte dei supercomputer.

Chiamato “Jiuzhang”, il prototipo di supercomputer può condurre GBS su larga scala ,100 trilioni di volte più velocemente del supercomputer più veloce del mondo. I ricercatori hanno affermato che il loro prototipo elabora 10 miliardi di volte più velocemente del computer quantistico a 53 qubit sviluppato da Google.

Questo risultato suggerisce che la Cina è sulla buona strada per il calcolo quantistico su vasta scala – un salto di qualità nel vantaggio computazionale, altrimenti noto come “supremazia quantistica”, che un giorno potrebbe mettere gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio sul campo di battaglia moderno.

“Il vantaggio computazionale quantistico è come una soglia”, ha detto Lu Chaoyang, professore dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina, “significa che, quando la capacità di un nuovo prototipo di computer quantistico supera quella del computer tradizionale più potente nella gestione di un compito particolare, dimostra che probabilmente farà progressi in molte altre aree”.

Nel confronto Occidente – Cina quindi l’Oriente prende la guida. Un computer di queste potenze può giungere ad attività previsionali molto precise, se dotato di una quantità di dati sufficiente. Mentre l Cina si sviluppa ed esplode noi, nelle mani di governanti incapaci e paurosi, stiamo implodendo.