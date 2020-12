PARAGONE: CARO FARAONE, GUARDA CHE TANTI NON HANNO AVUTO NULLA

Il mantra dei Piddini e dei Pentastellati, espresso anche dai loro megafoni come la stolida Fusani è che “Tutti hanno ricevuto i ristori”. Senza voler entrare nel tema dell’adeguatezza dei famosi ristori, non è assolutamente vero che siano stati ricevuti da tutti. qui a Scenari abbiamo fatto un piccolo tesst, ed abbiamo ricevuto diverse email di persone che non hanno ricevuto nulla Faraone, in TV con Paragone, prosegue con questo falso mantra per cui “Tutti sono stati rimborsati”, e Paragone , in diretta, riceve decine di email di aziende che non hanno ricevuto null.

Farà avere queste comunicazioni a Faraone, ma è possibile che un partito un tempo di sinistra debb rifugiarsi nella balle per difendere la propria politica ?