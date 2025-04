Francia: i proprietari esasperati usano la forza bruta per sfrattare gli squatter

In Italia il DDL Sicurezza ha reso l’occupazione abusiva di un immobile un reato, con condanne dai due ai sette anni, un modo per cercare di reagire all’ondata di occupazioni abusive che ha reso la vita dei proprietari di casa sempre più difficile. La recente revisione ha previso and la reintegrazione immediata del proprietario, a certe condizioni, con l’uso della forza pubblica, e vedremo se questa norma sarà infine applicata.

La situazione delle occupazioni oabusive è grave però anche in Francia, nonostante l’entrata in vigore della legge “anti-squat” nel luglio 2023 che avrebbe dovuto risolvere il problema, ma non c’è riuscita completamente.

Gli occupanti abusivi devono infatti essere sfrattati secondo una procedura rigorosa definita dalla legge. È necessario prima sporgere denuncia, recarsi alla stazione di polizia, avvisare il comune e poi attendere che la procedura abbia inizio. Il problema è che ciò può richiedere molto tempo, soprattutto quando l’occupante si oppone categoricamente a lasciare i locali. Quindi molti proprietari hanno deciso di farsi giustizia da soli, senza attendere l’intervento delle autorità.

Di fronte a situazioni che si protraggono e a procedimenti giudiziari che richiedono molto tempo, alcuni non esitano a contrattaccare gli squatter e a farsi giustizia da soli, come riporta France Info .

Intimidazioni e minacce di morte

Esempio a Nizza, dove un proprietario ha affittato la sua casa a una coppia che non ha perso tempo e ha cambiato le serrature subito dopo essersi trasferita. Dopo solo un mese e mezzo di affitto, il proprietario ha deciso di riprendere possesso dell’immobile con la forza, senza avviare alcuna procedura.

Per farlo, ha reclutato e pagato qualcuno per intimidire il suo inquilino. «So che è illegale, ma legalmente potrei riavere il mio appartamento solo tra tre anni, con i lavori da fare e le spese legali», ha dichiarato il proprietario a una trasmissione televisiva . Però in questo caso, il propritario ha esagerato e, alla fine, le sue minacce di morte, anche con atti intimidatori, gli sono costati una condanna a quattro mesi, esecuzione sospesa.

Annunci su Internet

Su Internet fioriscono decine di offerte per aiutare i proprietari a sfrattare gli inquilini abusivi . Alcuni offrono il loro aiuto in cambio di una certa somma. È il caso di un uomo che agisce con altre quattro persone. Egli spiega a France Info che «arriviamo in cinque e la gente è paralizzata dalla paura». Ma il risultato è che «in cinque minuti è tutto sistemato». Si tratta di una pratica illegale che può costare tre anni di carcere e 30.000 euro di multa, però i proprietari sono alla disperazione, e non hanno molte scelte.

Altri utilizzano metodi più legali e promuovono la negoziazione con gli abusivi. A un anno dall’entrata in vigore della legge “anti-squat”, il numero di sfratti nelle abitazioni francesi è più che triplicato, secondo quanto riportato da Ouest-France un risultato che comunque indica un certo successo della norma, anche se i proprietari maneschi o impazienti sono pronti a tutto pur di tornare in possesso delle proprie abitazioni.