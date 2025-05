La Cina Interviene e taglia le Riserve obbligatorie RRR delle Banche, poco dopo aver annunciato trattative con gli USA in Svizzera

Dopo aver negato incontri e discussioni fra le parti, che comunque stavano tenendosi sottobanco, USA e Cina ufficializzano incontri fra le parti che si terranno il prossimo weekend in Svizzera, con la finalità di risolvere il contenzioso commerciale che ha causato la recente guerra dei dazi, con aliquote schizzate al 145% sui prodotti cinesi e al 125% su quelli americani. Scott bessent ha confermato gli incontri.

Thanks to @POTUS, the world has been coming to the US, and China has been the missing piece—we will meet on Saturday and Sunday to discuss our shared interests.

The current tariffs and trade barriers are unsustainable, but we don’t want to decouple.

What we want is fair trade. pic.twitter.com/MYc4XvqME8

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 6, 2025