La Cina impone forti dazi a prodotti agricoli e alimentari del Canada

Nell’ultima ondata della seconda guerra commerciale globale, sabato la Cina ha annunciato dazi di ritorsione su alcune importazioni canadesi di prodotti agricoli e alimentari, dopo che a ottobre il Canada aveva imposto dazi su veicoli elettrici di produzione cinese e su prodotti in acciaio e alluminio.

Saranno imposti ulteriori dazi del 100% su olio di colza, ceci e piselli canadesi, mentre ulteriori dazi del 25% saranno applicati alla carne di maiale e ad alcune importazioni di frutti di mare. I nuovi dazi entreranno in vigore il 20 marzo, secondo una dichiarazione della Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato.

La Cina ha dichiarato di rispondere alle tariffe “discriminatorie” del 100% sui veicoli elettrici e del 25% sull’acciaio e sull’alluminio annunciate da Ottawa ad agosto, che hanno fatto seguito ad azioni simili da parte degli Stati Uniti.

La Cina è un mercato importante per la colza canadese, una coltura nota anche come canola. Secondo il gruppo commerciale Canola Council of Canada, la Cina ha acquistato 3,5 miliardi di dollari di prodotti canadesi a base di colza, tra cui olio e semi, diventando così il più grande mercato dopo gli Stati Uniti.

“Nonostante la ripetuta opposizione e dissuasione della Cina, il Canada ha adottato misure restrittive unilaterali su veicoli elettrici, acciaio, alluminio e altri prodotti importati dalla Cina senza indagini, minando le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Canada ”, si legge nella dichiarazione delle autorità doganali.

La decisione di imporre dazi di ritorsione arriva dopo una “indagine antidiscriminatoria, che ha rilevato che le misure restrittive del Canada nei confronti di alcuni prodotti cinesi hanno disturbato il normale ordine commerciale e danneggiato i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi”, ha aggiunto.

Il Canada ha annunciato i dazi sulle merci cinesi lo scorso agosto, in seguito all’imposizione di dazi simili da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea contro i veicoli elettrici di produzione cinese e altri prodotti. I governi occidentali – e certamente anche Trump – sostengono che i sussidi della Cina conferiscono un vantaggio sleale alla sua industria.

Il primo ministro canadese uscente Justin Trudeau ha accusato la Cina di “non giocare secondo le stesse regole” quando ha annunciato i dazi sui veicoli elettrici e sui metalli cinesi in agosto. L’industria automobilistica è uno dei settori produttivi più importanti del Canada, con impianti che riforniscono il mercato statunitense.

Le tariffe si aggiungono alle tensioni commerciali globali già alte, con cicli di annunci di tariffe da parte di Stati Uniti, Cina, Canada e Messico. Questa settimana, Trump ha fatto marcia indietro sulla sua minaccia di imporre tariffe del 25% su Messico e Canada, ma ha mantenuto la possibilità di imporre le misure ad aprile.

Nonostante questo appare che il mondo si stia muovendo verso una guerra commerciale mondiale. Il sogno, o l’incubo, globalista, sta volgendo verso la fine.