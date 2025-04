La Cina dice NO ad un nuovo gasdotto con la Russia

La Cina ha posto un brusco freno alla proposta russa di esportare ulteriori volumi di gas naturale verso est attraverso il Kazakistan, aggravando le difficoltà finanziarie dell’ex colosso energetico russo Gazprom.

L’entità controllata dallo Stato russo, un tempo strumento fondamentale della politica estera del Cremlino, è stata recentemente costretta ad abbandonare progetti in Asia centrale e America Latina a causa della mancanza di risorse finanziarie.

Gazprom ha cercato urgentemente di espandersi verso est per aumentare il volume delle esportazioni dopo la drammatica perdita di quote di mercato in Europa. Una delle idee promosse dai rappresentanti di Gazprom era quella di esportare ulteriori 35 miliardi di metri cubi (bcm) di gas alla Cina attraverso la rete di gasdotti esistente in Kazakistan.

Il 15 aprile, l’inviato cinese in Russia, Zhang Hanhui, ha messo un freno al pallone sonda di Gazprom. “La fornitura di gas [aggiuntivo] dalla Federazione Russa attraverso il Kazakistan non è possibile, perché c’è un solo gasdotto ed è sovraccarico.

Se trasportiamo [altro] gas russo lungo questa rotta, dovremo costruire un nuovo [gasdotto]. È piuttosto costoso. La parte russa sta studiando [questa opzione], ma non è realistica. In realtà, non funzionerà”, ha dichiarato Zhang ai giornalisti russi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Interfax citando Zhang. Zhang ha insistito sul fatto che, per facilitare le importazioni aggiuntive di gas cinese, la rotta già pianificata Power of Siberia 2 (PS-2) attraverso la Mongolia sarebbe un’opzione migliore.

La costruzione del PS-2, che ha una capacità prevista di 50 miliardi di metri cubi, avrebbe dovuto iniziare lo scorso anno, ma il progetto ha subito ritardi a causa di questioni finanziarie irrisolte e fattori politici. La mancanza di risorse della Russia e di Gazprom per finanziare i costi di costruzione del nuovo gasdotto sembra essere uno dei principali ostacoli che l’industria energetica del Paese deve affrontare.

Un tempo fonte di guadagno per il Cremlino, la guerra tra Russia e Ucraina ha causato una forte emorragia finanziaria alla divisione gas di Gazprom, dopo che la società ha perso la maggior parte dei suoi redditizi mercati europei del gas.

L’entità ha registrato una perdita di circa 7 miliardi di dollari nel 2023 per la prima volta nella sua storia; le perdite annuali sono cresciute fino a circa 10 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che il deficit aumenterà notevolmente nel prossimo decennio; secondo alcuni media, le perdite di Gazprom dovrebbero ammontare a 179 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni al tasso di cambio attuale.

Il Moscow Times riporta che è in corso una profonda ristrutturazione di Gazprom, che prevede la vendita di attività e il licenziamento di fino al 40% del personale della sede centrale dell’azienda. “Il business del gas di Gazprom sta subendo perdite catastrofiche e, di conseguenza, il bilancio russo sta esaurendo le risorse, circa il 40% delle quali [Vladimir] Putin spende per la guerra”, commenta il Moscow Times.

Gazprom ha già dovuto cessare la sua partecipazione a progetti di sviluppo energetico in Bolivia, India, Tagikistan, Uzbekistan e Venezuela a causa delle pesanti perdite subite. Ad esempio, Gazprom ha abbandonato il progetto “Shahpakhty” in Uzbekistan dopo la scadenza di un accordo di condivisione della produzione.

Gli Stati dell’Asia centrale avevano recentemente beneficiato dell’acquisto di volumi relativamente elevati di gas russo a prezzi fortemente scontati. Tuttavia, fattori politici, in particolare la continua repressione della Russia nei confronti dei lavoratori stranieri provenienti dall’Asia centrale, stanno spingendo i funzionari delle capitali dell’Asia centrale a ripensare la loro politica di acquisto.

Il ministro degli Esteri del Kirghizistan, Zheenbek Kulubaev, ha annunciato il 15 aprile che Bishkek sta cercando di ridurre i propri acquisti di gas russo, lasciando intendere che il crescente interesse del Kirghizistan per la diversificazione dei fornitori è legato al trattamento rude riservato dalla Russia ai cittadini kirghisi arrestati durante un raid in un bagno pubblico di Mosca, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa TASS. Kulubaev, intervenendo durante una sessione parlamentare, ha esortato i potenziali lavoratori migranti kirghisi a evitare la Russia.