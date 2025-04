La Cina Conclude un accordo per il Gas Naturale con gli Emirati Arabi, sostituendo gli USA

La società privata cinese ENN Natural Gas ha firmato un accordo quinquennale per l’approvvigionamento di GNL dal nuovo progetto di esportazione di gas naturale liquefatto di ADNOC, nel più grande accordo tra la Cina e gli Emirati Arabi Uniti sulla fornitura di GNL mai siglato finora. La Cina si sta procurando il GNL fuori dagli USA

ENN LNG (Singapore), una consociata interamente controllata da ENN Natural Gas, ha firmato un accordo a lungo termine per la vendita e l’acquisto di GNL con la compagnia petrolifera e del gas nazionale degli Emirati Arabi Uniti, in base al quale ADNOC fornirà circa un milione di tonnellate all’anno (mtpa) di GNL a ENN NG per un periodo di 15 anni, ha dichiarato lunedì l’azienda cinese.

Il GNL sarà principalmente proveniente dal progetto Ruwais LNG di ADNOC. L’accordo “segna il più grande accordo di GNL in termini di volume mai firmato tra gli Emirati Arabi Uniti e un partner cinese”, ha affermato ENN.

L’accordo arriva in un momento di crescenti tensioni commerciali e dazi tra Stati Uniti e Cina.

Gli acquirenti cinesi di GNL hanno già sospeso gli acquisti di GNL statunitense e stanno rivendendo i carichi già acquistati o contrattati, poiché i dazi cinesi sui prodotti statunitensi rendono antieconomiche le importazioni di GNL americano.

A seguito dei dazi, gli acquirenti cinesi di GNL con contratti di fornitura a lungo termine con i produttori statunitensi hanno iniziato a rivendere i carichi all’Europa, secondo quanto riportato da Bloomberg, citando fonti commerciali.

Inoltre, i trader cinesi sono diventati freddi nei confronti di nuovi impegni a lungo termine per future forniture dagli Stati Uniti, cercando invece accordi a lungo termine con i produttori di gas in Medio Oriente e nell’Asia Pacifico.

Il comunicato stampa di ENN di lunedì ha anche accennato ai cambiamenti nel commercio globale.

“In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti nelle dinamiche dell’approvvigionamento globale di gas e da una maggiore volatilità dei prezzi, l’SPA rappresenta un importante passo avanti nella strategia di ENN NG volta a rafforzare la resilienza della sua catena di approvvigionamento energetico e a diversificare il suo portafoglio globale”, ha affermato la società cinese.

Con una mossa separata ma simile, la società commerciale statale cinese Zhenhua Oil ha concordato un accordo quinquennale con ADNOC a partire dal 2026 per un massimo di 12 carichi all’anno, secondo quanto riferito a Reuters da una fonte cinese del settore con conoscenza diretta dell’accordo.

ADNOC ha inoltre aperto la scorsa settimana un ufficio a Pechino per rafforzare i rapporti commerciali con i clienti e i partner cinesi. Sultan Ahmed Al Jaber, CEO di ADNOC e ministro dell’Industria e delle Tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti, ha partecipato all’inaugurazione dell’ufficio il 18 aprile.

Quindi la Cina sta dando segito alle sue parole e sta mandando le sue aziende private a caccia di contratti per il gas, in modo da staccarsi completamente dalle forniture americane.