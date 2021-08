La Cina colpisce ed affonda il lusso e i Marchi del Lusso. L’illusione di fare soldi con il PCC

In occidente a partire soprattutto dal 2010 si era diffusa l’illusione di potersi arricchire con i neo-ricchi cinesi, desiderosi di acquistare status quo e di mettersi in mostra, anche in modo pacchiano. Naturalmente quelli che maggiormente si erano avvantaggiati di questo bengodi sono state le varie società che controllano i marchi del lusso, LVMH di Arnauld in testa, ma anche Monclair, Gucci, Swatch, Kering. Però il vento cambia e un governo autocratico, teoricamente basato su un’ideologia comunista, fa presto a cambiare idea.

Dato che l’élite dei ricchi si era fatta troppo potente e, comunque, è l’obiettivo più semplice per deviare l’attenzione sui veri problemi della società, come la decrescita demografica, il vertice del governo ha deciso di colpire i ricchi con una nuova politica fiscale per “Favorire la nascita di una classe media”. Le conseguenze sono duplici:

niente più super ricchi che si possono permettere le marche europee;

una classe media che predilige marchi cinesi.

Tutto questo si è tramutato in giudizi negativi degli analisti. Ad esempio:

JPMorgan,

I piani di redistribuzione della ricchezza in Cina rappresentano un “rischio incrementale” per la forte ripresa del settore del lusso finora

Swatch e Burberry sono tra i più esposti al consumatore cinese; gli orologi sono “una categoria di prodotti molto probabilmente esposta a diminuite manifestazioni di ricchezza”

UBS,

Le preoccupazioni in corso sulla Cina potrebbero pesare sul settore del lusso nel breve termine . Swatch ha un’esposizione stimata del ~50% sui consumatori cinesi pre-Covid, Burberry ~40%, Richemont ~40%, Hermes ~35%, Prada ~35%, Kering ~33%, LVMH ~31%

Vede Hermes e LVMH come i “nomi più difensivi del settore”

I risultati sulle azioni si stanno vedendo. Ad esempio LVMH ha subito una caduta del 13% negli ultimi 10 giorni

Cali simili sono stati visti da altri marchi del lusso, come Gucci. A questo punto il lusso ha bisogno di rivedere completamente le proprie priorità ed il percorso di crescita. Pensare solo ai super ricchi pensando che l’estremo oriente ne porti a una crescita continua rischia di essere un vicolo cieco. Forse è tempo di ripensare a un percorso diverso.



