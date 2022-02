La causa della crisi energetica europea è nell’Europa stessa

Mentre un numero incalcolabile di articoli di riflessione si è affrettato a puntare il dito contro Putin per aver esacerbato la crisi energetica dell’Europa, il capro espiatorio della Russia distrae dalle politiche energetiche europee che mettono il continente in una posizione così precaria al primo posto. Negli ultimi 20 anni, l’Europa ha costantemente deregolamentato il suo settore del gas e ha investito molto nell’espansione di gasdotti e impianti di rigassificazione del LNG con l’intenzione di consentire un approccio più libero dal mercato. In tal modo, hanno abbandonato il precedente sistema di legare i prezzi del gas a lungo termine ai prezzi del petrolio e hanno lasciato che il prezzo del gas fosse regolato dalla domanda e dall’offerta. È diventato chiaro nel 2021 che mentre questo sistema consentiva di abbassare i prezzi del gas a breve termine, l’Europa doveva subire un grave shock adesivo poiché le scorte di gas hanno iniziato a diminuire durante la pandemia.

“Non bisogna incolpare Putin per la crisi energetica in Europa“, proclama una recente analisi di Foreign Policy. “Non importa cosa succede in Ucraina, questo inverno non è un’aberrazione“, scrive il co-fondatore della Columbia Climate School Jason Bordoff. “Anche se il gas russo continuasse a fluire, l’Europa sarebbe sempre più esposta alla volatilità del prezzo del gas importato negli anni a venire a meno che i suoi leader non adottino misure per ridurre il rischio di picchi dei prezzi dell’energia e si preparino a inevitabili e imprevedibili oscillazioni nell’approvvigionamento energetico e uso.”

Queste oscillazioni dei prezzi hanno portato a significativi disordini politici in Europa e hanno spinto i leader a dare uno schiaffo alla questione rimuovendo l’IVA sulle bollette energetiche domestiche e inviando aiuti direttamente alle famiglie povere, tra le altre misure di emergenza. Tali sforzi, tuttavia, saranno di gran lunga inferiori a quanto necessario per proteggere i consumatori europei e il problema non farà che peggiorare. “Gli analisti della BofA stimano che le famiglie medie dell’Europa occidentale abbiano speso circa 1.200 euro (1.370 dollari) all’anno in gas ed elettricità nel 2020“, ha scritto Reuters il mese scorso. “Sulla base degli attuali prezzi all’ingrosso, stimano che aumenterà del 54% a 1.850 euro“.

A dire il vero, le recenti azioni di Putin non hanno fatto nulla per placare la crisi energetica dell’Europa e il conflitto che si sta preparando al confine ucraino peggiorerà le cose. Non è colpa del Cremlino, tuttavia, se il panorama energetico europeo è vulnerabile come lo è a queste ultime gocce sul dorso del cammello. Per risolvere la crisi energetica, i leader europei dovranno smettere di deviare la colpa e prendere una seria valutazione delle proprie politiche energetiche. La creazione di stabilità dei prezzi e sicurezza energetica diventerà sempre più essenziale nei prossimi decenni quando il mondo inizierà a decarbonizzare sul serio, una riforma energetica radicale e un esperimento economico che sicuramente riserverà molti altri alti e bassi per i mercati energetici.

La dipendenza dell’Europa dalla Russia è ormai estrema. Solo nell’ultimo anno, gli intoppi della catena di approvvigionamento e la carenza di carburante hanno portato a un incredibile aumento del 330% dei prezzi del gas in tutta Europa, colpendo i consumatori mentre l’economia globale sta tentando di riprendersi e adattarsi alla pandemia di Covid-19 in corso. I governi europei hanno dovuto imporre costose misure provvisorie per mitigare le ricadute economiche dovute alla crisi dell’approvvigionamento energetico e finora “hanno speso decine di miliardi di euro cercando di proteggere i consumatori dai prezzi dell’energia record e se stessi dall’ira degli elettori” secondo recenti rapporti e analisi di Reuters.

Inoltre, nonostante i migliori sforzi dell’Unione Europea, il Cremlino non solo ha rifiutato di aprire i suoi rubinetti a sufficienza per moderare la crisi energetica dell’Europa, ma ha effettivamente ridotto le esportazioni verso l’Europa proprio quando il continente ne ha più bisogno. La nuova dipendenza dell’UE dalla Russia ha dato a Putin una nuova leva per cercare di portare avanti alcuni dei suoi interessi, in particolare il gasdotto Nord Stream 2, che consentirebbe alla Russia di pompare gas naturale liquefatto direttamente alla Germania (che ottiene il 50% del suo gas naturale dalla Russia) attraverso il Mar Baltico, aggirando del tutto l’Ucraina. Questo gasdotto, sebbene già costruito, non è stato in grado di ottenere il via libera finale per entrare in linea a causa della forte opposizione in Occidente, con leader tra cui Joe Biden che sostengono che la mossa darebbe troppo potere contrattuale al Cremlino, riducendo così ulteriormente la sicurezza energetica e la stabilità geopolitica del continente.



