La AI USA si alimenterà a Gas Naturale più a Carbone

Molte centrali elettriche a carbone degli Stati Uniti produrranno elettricità più a lungo di quanto previsto in precedenza, ma non grazie al sostegno del Presidente Donald Trump al carbone “bello e pulito”.

Dopo un decennio in cui il consumo di elettricità negli Stati Uniti è rimasto piatto, l’aumento della domanda di energia elettrica dovuto al boom dell’intelligenza artificiale e dei data center ha spinto alcune società di servizi a prolungare la vita delle centrali a carbone destinate al pensionamento.

L’amministrazione Trump ha appena segnalato che lavorerà per rinviare la chiusura delle centrali a carbone ed eventualmente per riaprirle, al fine di garantire una fornitura stabile di energia elettrica in presenza di una domanda crescente.

Tuttavia, secondo gli analisti e le banche d’investimento, sarà il gas naturale, e non il carbone, ad essere il maggior vincitore del boom dell’IA.

Questa settimana il Presidente Trump ha dichiarato di voler autorizzare l’Amministrazione a lavorare per incrementare la produzione di energia elettrica da carbone negli Stati Uniti , nel tentativo di contrastare il vantaggio economico della Cina sull’America, dovuto al costante aumento delle centrali elettriche a carbone cinesi.

“Dopo anni in cui siamo stati tenuti prigionieri da estremisti ambientali, pazzi, radicali e delinquenti, permettendo ad altri Paesi, in particolare alla Cina, di ottenere un enorme vantaggio economico su di noi aprendo centinaia di centrali elettriche a carbone, sto autorizzando la mia Amministrazione ad iniziare immediatamente a produrre energia con il BELLISSIMO CARBONE PULITO”, ha scritto il Presidente Trump sul Truth Social.

Non è stato immediatamente chiaro dal post sui social media quali autorizzazioni il Presidente Trump stia dando all’amministrazione “per iniziare immediatamente a produrre” energia dal carbone.

Il carbone rappresenta attualmente circa il 15-16% della produzione di energia elettrica negli Stati Uniti e la sua quota è diminuita costantemente negli ultimi anni, dato che molte centrali elettriche a carbone sono state chiuse e l’energia eolica e solare hanno conquistato quote di mercato al posto del carbone.

Anche il gas naturale, abbondante e a buon mercato, ha contribuito al declino del carbone, così come le numerose norme e tasse ambientali che hanno reso più costose le operazioni delle centrali a carbone.

Il Segretario agli Interni Doug Burgum ha dichiarato la scorsa settimana a Bloomberg Television che l’Amministrazione sta valutando l’opportunità di concedere un’autorità d’emergenza per resuscitare le centrali elettriche a carbone chiuse e per impedirne la chiusura ad altre.

Il mese scorso il Segretario all’Energia Chris Wright ha dichiarato allo stesso canale che è improbabile una grande rinascita del carbone.

“Il massimo che possiamo sperare nel breve termine è di fermare la chiusura delle centrali a carbone”, ha detto Wright a Bloomberg Television . “Nessuno ha vinto con questa azione”.

I produttori di energia elettrica prevedono di ritirare un totale di 12,3 gigawatt (GW) di capacità nel 2025, di cui la capacità a carbone rappresenterebbe la quota maggiore dei ritiri previsti, il 66%, secondo quanto dichiarato dall’EIA a febbraio.

I produttori di energia elettrica hanno riferito di aver pianificato il ritiro di 8,1 GW di capacità a carbone quest’anno, pari al 4,7% dell’intera flotta a carbone degli Stati Uniti in funzione alla fine del 2024.

La capacità ritirata sarebbe il doppio dei 4,0 GW di capacità di generazione a carbone chiusi lo scorso anno, ma inferiore ai 9,8 GW di capacità a carbone ritirati in ciascuno degli ultimi 10 anni.

Alcuni produttori stanno ritardando la chiusura delle centrali a carbone.

La Georgia Power, ad esempio, ha proposto di prolungare il funzionamento di alcune unità a carbone e a gas naturale almeno fino al 2034, per sostenere la prevista crescita straordinaria dello Stato.

Tuttavia, secondo gli analisti, l’amministrazione super-amichevole non dovrebbe portare alla costruzione di nuovi impianti a carbone, ma al ritardo della loro chiusura.

“I proprietari, gli operatori e gli sviluppatori di centrali elettriche non pensano agli investimenti in termini di amministrazione, ma pensano a 10, 15, 20 anni dopo”, ha dichiarato a Bloomberg Timothy Fox, analista di ClearView Energy Partners, con sede a Washington. Quindi possono ritardare le chiusure, ma non pensano di aprire nuove centrali a fossili.

Secondo l’ EIA, nell’ultimo Short-Term Energy Outlook (STEO), il carbone dovrebbe registrare una ripresa a breve termine nella produzione di elettricità negli Stati Uniti, grazie all’aumento dei prezzi del gas naturale.

L’aumento della domanda complessiva di elettricità, insieme all’aumento dei prezzi del gas naturale, potrebbe far crescere la produzione di carbone negli Stati Uniti del 6% nel 2025, mentre la produzione di gas naturale diminuirebbe del 3% a causa dell’aumento dei costi del carburante. Nel 2026, l’EIA prevede che la produzione di carbone diminuirà dell’8%, mentre quella di gas naturale rimarrà relativamente stabile.

Secondo gli analisti di Goldman Sachs, la domanda di energia elettrica negli Stati Uniti dovrebbe aumentare del 2,4% all’anno fino al 2030, con una domanda legata all’intelligenza artificiale che rappresenterà circa i due terzi della domanda incrementale di energia nel Paese.

Secondo la banca d’affari, il gas naturale è nella posizione migliore per catturare la maggior parte della crescita.

“Il gas naturale beneficerà in modo significativo dell’aumento della domanda di elettricità e della necessità di una fornitura ininterrotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È la più flessibile tra tutte le fonti energetiche. È la più flessibile tra tutte le fonti energetiche e una risorsa nazionale abbondante”, ha dichiarato Goldman Sachs in un rapporto del mese scorso.