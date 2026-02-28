Iran-Israele: Missili, Blackout e l’Opzione “Regime Change”. Ricadute anche su Tel Aviv e sul Bahrain

Fino a poche ore fa si discettava nei salotti di Ginevra di diplomazia e concessioni nucleari, ma oggi a parlare sono le sirene antiaeree. La situazione in Medio Oriente è precipitata drammaticamente nelle prime ore di questo sabato 28 febbraio 2026.

Israele, con l’appoggio degli USA, ha lanciato un attacco missilistico sull’Iran che Gerusalemme ha definito “Preventivo” e che ha colpito anche Teheran, dove si sono viste colonne di fumo che provenivano dall’area governativa. Oggetto degli attacchi i centri di potere iraniano e le istallazioni militari. Qui un missile Tomahawk sorpa Teheran:

Ecco un altro video dell’effetto dell’attacco su Teheran

L’Iran ha lanciato due ondate di missili balistici verso il nord e il centro di Israele, provocando l’immediata reazione di contraerea e l’attivazione dei rifugi per milioni di cittadini. Si sono viste colonne di fumo attorno a Tel Aviv, mentre la Marina israeliana ha lasciato rapidamente i porti