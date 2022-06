Investimenti su orologi di lusso: cosa ci dicono gli indici di valore per Rolex, Cartier, Audemars Piguet e altri

Gli orologi di marca e lusso, cioè i vari Rolex, Omega, Cartier, Audemars Piguet , sono stati un investimento molto ricercato durante il periodo covid, anche per la relativa scarsità dei beni in questione: infatti le aziende che li producevano da un lato non avevano personale sufficiente, dall’altro dovevano affrontare ordini in crescita, per cui ci sono stati grossi problemi nel mantenere un sufficiente approvvigionamento.

Questo ha fatto si che gli investimenti in orologi di lusso, condensati nell’indice Subdial 50, siano stati relativamente di successo, soprattutto se confrontati con le alte forme di investimento.

Ecco un grafico comparativo che confronto orologi (Subdial50 con altri investimenti alternativi, come auto, oro, Bitcoin e la borsa).

L’indice Subdial50 viene a tracciare il valore dei principali modelli di orologi usati da collezione, esattamente come gli indici di borsa vengono a raccogliere i titoli con maggiore capitalizzazione. L’indice è poi suddiviso in sub indici per marca, che valutano i principali modelli di ogni singola sottomarca.

Prima di tutto notiamo che gli orologi da collazione abbiano una performance molto superiore agli altri investimenti alternativi e alla borsa.

Se valutiamo i sotto indici a 30 giorni , vediamo che l’indice ha perso il 4,6%. Fra le singole marche abbiamo:

Rolex – 7,7%

Cartier + 0,4%

Lange & Sonhe + 0,7%

Audemars Piguet -7,0%

IWC +1,9%

Omega -2,7%

Patek Philippe -6,9%

Tudor -0,2%

Vediamo che comunque c’è una notevolissima differenza di rendimento fra le diverse marche, un gap tale da separare un buon investimento da uno cattivo.

Quindi, pur avendo in generale reso di più rispetto a molte altre forme di investimento, comunque devono essere valutati con grande attenzione, valutando domanda e offerta di ogni singolo modello.

Comunque, per chi può, un orologio da collezione può essere una buona diversificazione.



