Intelligenza Artificiale: crolla il mito della scarsità. Meta svende i chip in eccesso e fa tremare il mercato

Il Nasdaq trema e i giganti dei semiconduttori arretrano di colpo. Dietro il nervosismo dei mercati c’è una notizia clamorosa che arriva direttamente dai vertici di Meta. Mark Zuckerberg ha deciso di creare una nuova divisione aziendale con un obiettivo preciso: vendere sul mercato la propria capacità di calcolo in eccesso.

Poi c’è stato un leggero rialzo, come indicano i future di Nasdaq 100:

La mossa rompe una narrazione che andava avanti da anni. Ci hanno sempre raccontato che i chip avanzati fossero rari e preziosi come l’oro. Ora scopriamo che persino i big del settore ne hanno comprati troppi e devono svendere i “saldi di magazzino” informatici per far quadrare i conti.

Il grande bluff del “Capital Expenditure”

Negli ultimi anni i colossi tecnologici hanno investito cifre astronomiche (il cosiddetto CapEx) in data center e infrastrutture per l’Intelligenza Artificiale. Si trattava di una corsa all’oro giustificata da un dogma: la capacità di calcolo è scarsa, chi prima arriva meglio alloggia.

Meta ha accumulato una potenza enorme per far girare i propri modelli, come Muse Spark. Tuttavia, la domanda reale di “token” (i dati usati dai clienti per le query) non sta crescendo al ritmo previsto. Il risultato è paradossale: i computer quantistici e i server avanzati restano spenti per troppe ore al giorno.

Zuckerberg ha capito l’antifona prima degli altri. Invece di tenere i chip fermi a deprezzarsi, ha deciso di affittare questa potenza di calcolo “grezza” a sviluppatori esterni. Una strategia simile a quella di Amazon Web Services, ma nata da un’esigenza di puro riciclo.

L’effetto domino sui mercati finanziari

La reazione di Wall Street non si è fatta attendere. Il mito della scarsità , secondo cui nla potenza di calcolo è poca e preziosissima, è andato in frantumi in pochi minuti e le ripercussioni economiche pratiche sono immediate per tutto il comparto tecnologico:

I produttori di chip soffrono: Aziende come Nvidia, Micron e Intel vedono svanire l’illusione di ordini infiniti. Se i clienti esistenti hanno già capacità in eccesso, i futuri acquisti di hardware subiranno una drastica frenata.

Aziende come Nvidia, Micron e Intel vedono svanire l’illusione di ordini infiniti. Se i clienti esistenti hanno già capacità in eccesso, i futuri acquisti di hardware subiranno una drastica frenata. I concorrenti del cloud tremano: Amazon, Oracle e Microsoft si troveranno presto a competere con un nuovo attore che fa dumping sui prezzi pur di riempire i propri server vuoti.

Amazon, Oracle e Microsoft si troveranno presto a competere con un nuovo attore che fa dumping sui prezzi pur di riempire i propri server vuoti. Meta vola in borsa: Paradossalmente, il mercato premia chi decide di tagliare le spese inutili. Dimostrare di poter monetizzare l’investimento fatto, riducendo i costi futuri, piace agli azionisti (dati tradingeconomics).

Un rischio di “Malinvestment”?

Da un punto di vista economico, ci troviamo di fronte a un classico problema di sovrapproduzione e sovracapacità industriale. Gli investimenti privati hanno pompato l’offerta ben oltre la capacità di assorbimento del mercato. Il rischio è quello che Hayek avrebbe chiamato “Malinvestment” un investimento che non darà la propria utilità e porterà alla distruzione di risorse.

La deflazione dei costi dei token e l’arrivo dei cosiddetti “neocloud” stanno schiacciando i margini di profitto del business centrale dell’AI. I vantaggi di questa tecnologia rischiano di trasferirsi agli utenti finali molto più rapidamente rispetto ai profitti generati per i fornitori.

Come fanno notare gli analisti di Goldman Sachs, il rischio maggiore si trova proprio all’inizio della filiera, ovvero nell’hardware. L’indice dei chip H100 di Nvidia mostra già i primi segnali di cedimento. Il ciclo degli investimenti folli si sta bloccando non per mancanza di interesse generale, ma perché gli investitori hanno capito che i rendimenti marginali dei prossimi miliardi spesi saranno fallimentari.

Ecco una tabella che riassume l’impatto di questa svolta sui diversi attori del mercato:

Settore / Azienda Impatto Immediato Prospettiva di Medio Termine Meta Positivo (+ azioni) Maggiore efficienza, stop alle spese folli Produttori Chip (Nvidia) Negativo (- vendite) Calo dei prezzi di listino per eccesso di offerta Cloud Provider (AWS/Microsoft) Negativo Guerra dei prezzi sui servizi di calcolo Sviluppatori e Startup AI Molto Positivo Costi di accesso alla tecnologia drasticamente ridotti

Il trucco è svelato

Prima di Meta, anche SpaceX ha iniziato ad affittare la propria capacità di calcolo inutilizzata. Quando i leader di mercato iniziano a vendere le eccedenze, significa che la fase d’oro della speculazione pura è finita. Il primo che vende le eccedenze è quello che realizzerà i risultati migliori. Nello stesso tempo però potremmo essere semplicemente di fronte a una cattiva distribuzione delle risorse: c’è chi ne ha troppe e chi non ne ha abbastanza.

Il mercato premierà d’ora in poi i “tagliatori di CapEx”, ossia quelle aziende che dimostreranno di saper produrre gli stessi risultati spendendo meno. Si passerà dall’eccesso ingiustificato all’efficienza degli investimenti. Il bluff della scarsità artificiale è stato scoperto: i data center rischiano di diventare le nuove cattedrali nel deserto della finanza tecnologica.