Intel si rialza: Google e Nvidia in soccorso per sgonfiare il collo di bottiglia dei chip?

Il recente crollo delle azioni legate ai microchip ha fatto tremare i mercati. Però ora l’ultimo tentativo di mantenere viva l’esuberanza sull’Intelligenza Artificiale passa ora per un nome storico: Intel. Secondo un rapporto della testata The Information, Google ha piazzato un ordine enorme per far produrre a Intel oltre 3 milioni di chip TPU (Tensor Processing Unit) nel 2028.

Questa mossa rappresenta una boccata d’ossigeno vitale per l’azienda americana, impegnata nel faticoso tentativo di ricostruire il proprio impero nella produzione di componenti hardware e di sfidare il predominio di TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Ecco il grafico del titolo Intel:

Il collo di bottiglia asiatico e la rinascita americana

Come sottolineato dalla giornalista Qianer Liu, i limiti di capacità produttiva di TSMC si stanno trasformando in un vantaggio insperato per Intel. La logica economica alla base è semplice e chiara: quando la domanda globale esplode e il produttore principale non riesce a gestire tutti gli ordini, il mercato deve trovare nuove strade per non fermare lo sviluppo. Intel si propone proprio come la grande alternativa di riserva.

Diverse aziende che disegnano chip per l’IA, inclusa la celebre Nvidia, stanno guardando a Intel. Tuttavia, l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, non ha ancora firmato contratti veri e propri. Al momento siamo in una fase di prova per capire se la tecnologia di Intel sia davvero in grado di supportare strutture avanzate, come l’unione di quattro chip grafici in un solo blocco.

La differenza tra i due casi è centrale:

Google: L’ordine per i suoi chip offre a Intel un cliente reale, enorme, che le permette di pianificare le sue fabbriche a lungo termine.

L’ordine per i suoi chip offre a Intel un cliente reale, enorme, che le permette di pianificare le sue fabbriche a lungo termine. Nvidia: L’interesse è ancora un’ipotesi. Un test di valutazione non garantisce un accordo definitivo.

Mercati in festa e ricadute economiche reali

Nonostante i dubbi, la borsa ha festeggiato in modo rumoroso. Le azioni Intel sono balzate di quasi il 12% all’apertura, per poi assestarsi in forte guadagno. Un rimbalzo che serve, dopo che il titolo aveva sofferto in modo pesante nell’ultimo mese. Questo ottimismo ha trascinato l’intero settore: l’indice dei semiconduttori è salito di netto, trainando aziende come AMD e Micron.

Dal punto di vista pratico ed economico, il successo delle grandi fabbriche di Intel è una notizia eccellente. Significa che enormi investimenti in impianti resteranno negli USA che, tra l’altro, sono azionisti di Intel per cui si arricchiranno con questo titolo. Queste grandi spese in opere fisiche creano lavoro vero, spingono i consumi e sostengono la domanda economica reale. Quando i grandi gruppi investono miliardi nel mondo fisico per costruire dal nulla, l’economia di base riparte con forza, al riparo dalla semplice speculazione finanziaria.

Nonostante questo bisogna restare con i piedi per terra. Intel deve ancora dimostrare di poter produrre in grandi quantità, con pochi difetti e a costi bassi. Fare da “ruota di scorta” in un momento di frenesia tecnologica è utile, ma sostituire le aziende asiatiche è un’impresa ardua. Il vero rilancio di Intel dipenderà da quanti altri giganti decideranno che vale la pena pagare per avere una produzione più sicura e differenziata.