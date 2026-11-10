Inflazione USA fuori controllo a ottobre: carrello della spesa ed energia bruciano le stime. La Fed ora minaccia una maxi-stretta sui tassi a dicembre

L’inflazione negli Stati Uniti rifiuta di piegarsi alle previsioni degli economisti e torna a mordere con forza a ottobre. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è salito dello 0,4% su base mensile, superando le attese del mercato ferme allo 0,3% e spingendo la Federal Reserve sull’orlo di una nuova e pesante stretta monetaria a dicembre. Quindi l’inflazione non rallenta come dovrebbe.

Su settanta analisti interpellati da Bloomberg alla vigilia della pubblicazione, solo uno aveva previsto un dato così caldo. Gli altri sessantanove hanno dovuto prendere atto, ancora una volta, che la realtà del carrello della spesa non segue i modelli matematici delle banche d’affari.

Ecco il grafico da Tradingeconomics:

Anche l’inflazione “core” (quella di fondo, che esclude le componenti più volatili come cibo ed energia) ha tradito le attese, crescendo dello 0,3% contro lo 0,2% previsto e replicando il passo sostenuto di agosto e settembre. Questo però significa che l’economia sta riavviandosi e che c’è della dinamica salariale, cioè gli stipendi crescono.

A rendere il quadro ancora più surreale contribuisce un grottesco “buco nero” statistico. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) non ha potuto calcolare e pubblicare il tasso di inflazione annuale di ottobre 2026. Il motivo? Durante lo shutdown governativo dell’autunno 2025, la mancanza di fondi federali aveva bloccato la raccolta dei prezzi, lasciando gli statistici senza la base di confronto a dodici mesi. Quindi il confronto anno su anno non è possibile. Un motivo banale, ma reale.

Mentre la macchina burocratica di Washington naviga letteralmente al buio sulle variazioni annue ufficiali — che le stime della vigilia collocavano intorno al 3,9% per l’indice generale e al 2,8% per il dato core — i cittadini americani conoscono benissimo la direzione dei prezzi grazie agli scontrini quotidiani.

I dati mensili di ottobre mostrano rincari concentrati esattamente sui beni essenziali:

Voce di spesa (Ottobre 2026) Variazione mensile (MoM) Dettaglio dei rincari principali Indice Generale (Headline CPI) +0,4% Superiore al +0,3% atteso (era +0,6% a settembre) Inflazione Core +0,3% Superiore al +0,2% atteso; stabile da tre mesi Energia +0,7% Benzina +1,0% destagionalizzato, elettricità +0,9% Alimentari +0,5% Carne bovina +0,9%, latticini e ortofrutta +0,6% Abitazione (Shelter) +0,3% Pesa per oltre il 30% dell’aumento mensile totale

Il conto più salato arriva dalla tavola e dalle bollette. Dopo la pausa di settembre, i prodotti alimentari hanno ripreso a correre (+0,5%), trascinati dalla carne bovina (+0,9%), da frutta, verdura e latticini (+0,6%) e dai pasti fuori casa (+0,5%).

Sul fronte energetico, dopo la fiammata del +5,2% registrata a settembre, ottobre segna un ulteriore +0,7% spinto dalla benzina e dall’elettricità (+0,9%), solo parzialmente mitigato dal calo del gas naturale (-0,8%).

A questi rincari fisici si sommano gli affitti e i costi abitativi (shelter), che crescono dello 0,3% e da soli spiegano oltre un terzo dell’intero rialzo mensile, insieme ai servizi medici e alle assicurazioni auto.

L’unica nota di sollievo arriva dai beni industriali di base: le auto usate segnano un netto calo (-1,2%) e i dispositivi elettronici legati al boom dell’intelligenza artificiale mostrano segnali di raffreddamento. Come osservato dagli analisti di Bloomberg, a spingere i prezzi non è un eccesso di consumi voluttuari, ma l’aumento dei costi dei metalli, dei trasporti merci e dei servizi di base.

Eppure, la risposta della banca centrale americana rischia di seguire il consueto copione ortodosso. Poche ore prima della diffusione dei dati, da Londra, il governatore della Fed Chris Waller aveva lanciato un avvertimento chiarissimo ai mercati.

Waller ha dichiarato che, in presenza di un’inflazione core ferma allo 0,3% o superiore, un semplice ritocco dei tassi di 25 punti base non basterebbe più. Sul tavolo della riunione di dicembre entra così ufficialmente l’ipotesi di un maxi-rialzo da 50 punti base (mezzo punto percentuale).

La reazione sui mercati finanziari non si è fatta attendere:

Obbligazioni e tassi: i rendimenti dei titoli di Stato USA a breve termine sono balzati verso l’alto; il mercato prezza ormai al 100% un rialzo di 25 punti base a dicembre, con una probabilità salita di colpo al 14% per la stangata da 50 punti.

i rendimenti dei titoli di Stato USA a breve termine sono balzati verso l’alto; il mercato prezza ormai al 100% un rialzo di 25 punti base a dicembre, con una probabilità salita di colpo al 14% per la stangata da 50 punti. Valute e borse: il dollaro si è rafforzato bruscamente sulle altre valute, mentre i listini azionari hanno accusato il colpo ripiegando in territorio negativo.

il dollaro si è rafforzato bruscamente sulle altre valute, mentre i listini azionari hanno accusato il colpo ripiegando in territorio negativo. Economia reale: l’aumento del costo del denaro si scaricherà direttamente sui mutui ipotecari, sul credito al consumo e sui finanziamenti alle imprese.

Qui emerge il paradosso di fondo della politica monetaria statunitense. L’inflazione di ottobre nasce dai costi energetici, dai noli di trasporto, dalle materie prime e dalla carenza di alloggi.

Alzare pesantemente i tassi d’interesse non farà scendere il prezzo delle bistecche al supermercato né renderà meno cara la bolletta elettrica. Al contrario, renderà più costoso costruire nuove case — aggravando la carenza di alloggi e spingendo ancora più in alto gli affitti — e frenerà gli investimenti delle aziende. Il rischio concreto è quello di soffocare il settore produttivo con il credito caro per curare un’inflazione nata dal lato dei costi.