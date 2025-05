Industria USA: Boom negli ordini a Marzo. Tutti a piazzare commesse nell’incertezza per il fuuturo

L’incertezza può anche portare a qualcosa di positivo. Nel mese di marzo 2025, gli ordini di beni manifatturieri statunitensi hanno registrato un aumento del 4,3% rispetto al mese precedente, raggiungendo i 618,8 miliardi di dollari, in accelerazione rispetto alla revisione al ribasso dello 0,5% del mese precedente e sostanzialmente in linea con le aspettative di mercato che prevedevano un aumento del 4,5%.

Si è trattato dell’aumento più consistente dal luglio dello scorso anno, poiché i clienti hanno accelerato gli ordini di beni prima che entrassero in vigore i dazi aggressivi imposti dalla Casa Bianca nel mese di aprile, costringendo le fabbriche ad aumentare i prezzi.

Gli ordini sono aumentati nel settore dei beni durevoli (9,2% a 315,7 miliardi di dollari), come nota Matt Grossman del WSJ, trainati dai mezzi di trasporto (27,1% a 124,6 miliardi di dollari), mentre aumenti più modesti sono stati registrati nei metalli primari (1,1% a 27,9 miliardi di dollari), nei prodotti metallici lavorati (0,1% a 37 miliardi di dollari) e nei macchinari (0,1% a 37,8 miliardi di dollari).

D’altro canto, gli ordini sono diminuiti per i computer e i prodotti elettronici (-1,3% a 25,4 miliardi di dollari). Nei beni nnon durevoli si è assistito a un calo dello 0,3%

Ecco il relativo grafico:

Negli USA, sull’incertezza degli effetti dei dazi sul settore auto e mezzi di trasporto, molti sono corsi a piazzere degli ordini, con il risultato che vedete. In realtà gli effetti non saranno così dirompenti come si pensava a febbraio, con un riaggiustamento in corso, soprattutto per evitare duplicazioni. Ad esempio chi importa componenti pagherà solo su questi e non sull’acciaio o l’alluminio che li compone. Alla fine si valuta che i dazi avanno una ricaduta media del 3,75% quest’anno e del 2,5% il prossimo.

Comunque i dazi sulla componentistica auto sono in vigore proprio da oggi.