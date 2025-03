Indietro tutta! Il PPE dice “no” alla fine dei motori endotermici nel 2035. Poteva pensarci prima

Il Partito Popolare Europeo (PPE) fa marcia indietro sulla transizione forzata all’auto elettrica, denunciando l’obiettivo del 2035 come “irrealistico” e dannoso per l’industria automobilistica europea. La direttiva che imponeva questo obbligo è stata votata nel 2023.

In un acceso appello, il PPE sottolinea come l’industria automotive sia il cuore pulsante dell’economia europea, con milioni di posti di lavoro e un contributo significativo al PIL. L’imposizione della fine dei motori endotermici, fortemente voluta da Renew e dalle sinistre, viene ora bollata come un “errore” che mette a rischio la sovranità europea e favorisce la dipendenza dalla Cina.

The goal of ending combustion engine car sales by 2035 seems more unrealistic than ever.

The forthcoming 2035 ban on internal combustion engines should be reversed to reflect technological neutrality.

