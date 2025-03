Cina: l’indice manifatturiero in crescita inattesa. Neanche Trump ha effetto

Il PMI manifatturiero ufficiale della Cina, indice previsionale economico produttivo, è salito a 50,2 nel febbraio 2025 da 49,1 nel mese precedente, battendo le previsione del mercato di 49,9 e indicando l’espansione dell’attività industriale in 3 mesi.

L’ultimo risultato è arrivato quando le aziende hanno ripreso le attività dopo la pausa del Capodanno lunare. Nel frattempo, varie misure di stimolo da parte di Pechino hanno sostenuto l’economia, che ha risentito dell’aumento dei dazi statunitensi, della debolezza della domanda interna e dei persistenti rischi di deflazione.

La produzione (52,5 contro 49,8 di gennaio), i nuovi ordini (51,1 contro 49,2) e i livelli di acquisto (52,1 contro 49,2) sono cresciuti dopo la contrazione di inizio anno. Allo stesso tempo, si sono attenuati i cali degli ordini dall’estero (48,6 vs 46,4) e dell’occupazione (48,6 vs 48,1).

Nel frattempo, i tempi di consegna si sono allungati (51,0 vs 50,3). Per quanto riguarda i prezzi, i costi degli input sono aumentati per la prima volta in quattro mesi (50,8 vs 49,5), mentre il calo dei prezzi di vendita è rallentato (48,5 vs 47,4).

Infine, la fiducia si è indebolita rispetto al massimo di dieci mesi di gennaio, ma è rimasta positiva (54,5 vs 55,3).

Ecco il relativo grafico:

Quindi, tutto sommato, la produzione industriale cinese non sta andando male, e tutto questo nonostante la minaccia di ulteriori dazi imposti dagli USA a partire dal prossimo martedì.

Il sistema industriale cinese quindi è più robusto di quanto molti si potessero attendere e resiste, per ora, alle minacce di tasse sull’import di Trump. Vedremo se la nuova tornata di dazi avrà degli effetti sulla manifattura cinese.