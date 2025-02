Gi indicatori previsionali di clima economico tedesco sono stati in calo in Germania a Febbraio, indicando un sentimento generale negativo.

L’indicatore Ifo Business Climate per la Germania si è attestato a 85,2 nel febbraio 2025, invariato rispetto al dato leggermente rivisto del mese precedente e inferiore al consenso di mercato di 85,8.

Mentre le aziende sono diventate più ottimiste sulle loro prospettive per i prossimi mesi (85,4 contro 84,3 a gennaio), la loro valutazione della situazione economica attuale è diminuita (85,0 contro 86,0).

Tra i vari settori, il sentimento si è indebolito tra i fornitori di servizi (-4,3 contro -2,2), con un crescente scetticismo soprattutto nel settore dei trasporti e della logistica. Al contrario, la fiducia è migliorata tra i produttori (-22,1 contro -24,8), i commercianti (-26,2 contro -29,5) e le imprese di costruzione (-27,6 contro -28,1).



Anche a livello di consumatori non c’è un sentimento positivo. L’indicatore del clima dei consumatori tedeschi GfK è sceso a -24,7 nel mese di marzo 2025 da un -22,6 rivisto marginalmente nel periodo precedente, mancando le previsioni di mercato di -21,4. Si tratta della lettura più bassa dall’aprile 2024, che riflette la persistente pressione sui costi, l’incertezza politica e l’imminente chiusura di fabbriche.

Le aspettative di reddito sono scese ai minimi da 13 mesi (-5,4 contro -1,1 a febbraio), mentre la propensione all’acquisto si è ulteriormente indebolita (-11,1 contro -8,4). Nel frattempo, la propensione al risparmio è aumentata (9,4 contro 8,2).

Ecco il relativo grafico, che mostra come non cisiano solidi periodi di fiducia a partire dall’entrata al governo della precedente coalizione Scholz:

Nonostante le persistenti preoccupazioni di un altro anno economico debole nel 2025, le aspettative economiche sono migliorate (1,2 contro -1,6). “I dati attuali non mostrano alcun segno di ripresa del sentimento dei consumatori in Germania”, ha dichiarato Rolf Bürkl, esperto di consumi del NIM.

Non c’è da aspettarsi neppure un miglioramento nel futuro: la politica sta scelgiendo un governo che non farà altro che proseguire sul cammino dei precedenti, semplicmente cambiando i propri uomini, parzialmente, ai precedenti. La promessa di “Indipendenza” dagli USA, fatta da Mrz, suona un po’ come una mezza dichiarazione di guerra a quello che è il principale cliente del’export tedesco, cioè un mezzo suicidio.