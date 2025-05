India: chiusi 32 aereoporti per non interferire con le operazioni militari

Come riprota Times of India ben trentadue aeroporti rimarranno temporaneamente chiusi per le operazioni di volo civile fino alle 5.29 del 15 maggio, ha dichiarato la DGCA in un comunicato di sabato mattina presto.

Questi aeroporti sono: Adhampur, Ambala, Amritsar, Awantipur, Bathinda, Bhuj, Bikaner, Chandigarh, Halwara, Hindon, Jaisalmer, Jammu, Jamnagar, Jodhpur, Kandla, Kangra (Gaggal), Keshod, Kishangarh, Kullu Manali (Bhuntar), Leh, Ludhiana, Mundra, Naliya, Pathankot, Patiala, Porbandar, Rajkot (Hirasar), Sarsawa, Shimla, Srinagar, Thoise e Uttarlai. “L’Autorità aeroportuale indiana (AAI) e le autorità aeronautiche competenti hanno emesso una serie di avvisi agli aviatori (NOTAM) che annunciano la chiusura temporanea di 32 aeroporti nel nord e nell’ovest dell’India per tutte le operazioni di volo civile, con effetto dal 9 maggio 2025 al 14 maggio 2025 (che corrisponde alle 5.29 del 15 maggio 2025), per motivi operativi”.



Tutte le attività di volo civile in questi aeroporti rimarranno sospese durante questo periodo”, ha dichiarato la DGCA. L’AAI ha anche esteso la chiusura temporanea di 25 segmenti di rotte ATS (Air Traffic Service) all’interno delle regioni di informazione di volo (FIR) di Delhi e Mumbai per motivi operativi. Appare chiaro che non si vogliono aerei civili in aree frequentate da mezzi militari.

Come previsto dal NOTAM G0555/25 (che sostituisce il G0525/25), i 25 segmenti di rotta rimarranno indisponibili dal livello del suolo a un’altitudine illimitata fino alle 5.29 del 15 maggio”, ha dichiarato la DGCA, che ha quindi consigliato ‘alle compagnie aeree e agli operatori di volo di pianificare rotte alternative in base agli attuali avvisi sul traffico aereo’. La chiusura temporanea è gestita in coordinamento con le unità ATC competenti per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi”.

La chiusura di un’area così grande dello spazio aereo indiano, con un tal numeor di aeroporti chiusi, fa comprendere che la guerra aerea fraIndia e Pakistan rischia di ampliarsi ulteriormente. Già fra eiri e l’altroieri vi sono state massiccie battaglie aeree che, secondo quanto riportato da fonti pachistane, hanno coinvolte oltre 100 caccia, numeri che non si vedevano almeno dda decenni. Si parla di numerosi abbattimenti fra le due parti, anche se risutla molto difficile una verifica indipendente.

Siamo ben lontani dalla de-escalation del conflitto.