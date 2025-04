In Segreto, o quasi, funzionari cinesi trattano con quelli USA per i dazi

Nell’ultima settimana c’è stata molta confusione sul fatto che Trump abbia o non abbia parlato con Xi Jinping per avviare i negoziati commerciali. Secondo Trump, lo ha fatto e più di una volta…

… mentre la Cina ha ripetutamente negato di aver avuto alcun contatto con i suoi omologhi statunitensi, il che era prevedibile: ammettere che si sta negoziando sarebbe visto come un lasciapassare per altri paesi a fare lo stesso, ponendo fine a qualsiasi tentativo di “cartellizzazione” dei negoziati che Pechino potrebbe aver cercato di imporre.

Purtroppo, il problema è che entrambe le parti tendono a… esagerare la realtà, o diciamo a darne una loro personale interpretazione, il che rende difficile giungere a una conclusione definitiva in un senso o nell’altro. E in assenza di una conferma da parte di terzi, il mercato è costretto a lanciare una moneta per decidere chi dice la verità. A meno che, naturalmente, non ci sia una conferma da parte di terzi, cosa che ora sembra essere il caso.

Secondo un articolo pubblicato nella notte su The JoongAng , uno dei tre principali quotidiani della Corea del Sud e giornale di riferimento del Paese, è stato “confermato che gli Stati Uniti e la Cina hanno avviato contatti dietro le quinte in relazione alla ‘guerra dei dazi’ scatenata dal presidente americano Donald Trump”.

Ancora una volta, come già detto, dopo che Trump ha affermato di essere stato in contatto con la Cina ogni giorno, la parte cinese, attraverso un briefing del portavoce del Ministero degli Esteri, ha dichiarato che Trump stava effettivamente mentendo: “Non abbiamo mai avuto alcuna consultazione o negoziazione con gli Stati Uniti e (le relative dichiarazioni) sono tutte fake news”. Anche il Ministero del Commercio cinese ha smentito, affermando che “non sono in corso negoziati economici e commerciali (con gli Stati Uniti)”.

Tuttavia, nel suo rapporto notturno, JoongAng Ilbo ha confermato che intorno alle 7 del mattino (ora della costa orientale) del 24, un alto funzionario del Ministero delle Finanze cinese è entrato nell’edificio del Tesoro situato proprio accanto alla Casa Bianca a Washington D.C., accompagnato da circa 10 assistenti.

Intorno alle 7:00 del 24 (ora locale), un alto funzionario del Ministero delle Finanze cinese (equivalente al Ministero della Pianificazione e delle Finanze) è stato visto entrare nel quartier generale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a Washington, D.C., accompagnato da circa 10 assistenti. La foto mostra gli assistenti cinesi in attesa della fine dell’incontro tra le due parti. Indossavano tesserini identificativi per partecipare alla riunione dei ministri delle finanze del G20 e la loro nazionalità era indicata come “Cina” sui tesserini. Washington=Corrispondente Kang Tae-hwa; fonte

Secondo l’articolo , l’identità esatta degli alti funzionari alla guida della dozzina di accompagnatori non è stata confermata, “ma tutti indossavano i badge richiesti per l’ingresso alla riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 attualmente in corso a Washington”. Si trattava dello stesso tipo di badge indossato da Lan Poan, ministro delle finanze cinese, quando ha incontrato Choi Sang-mok, ministro della strategia e delle finanze, in visita negli Stati Uniti il giorno precedente.

Il vice primo ministro e ministro della Strategia e delle Finanze Choi Sang-mok, in visita a Washington, D.C. per partecipare alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 e al Comitato monetario e finanziario internazionale (IMFC), saluta il ministro delle Finanze cinese Lan Poan il 23 (ora locale). Per gentile concessione del Ministero della Strategia e delle Finanze. Fonte

Il quotidiano coreano aggiunge che “i funzionari cinesi hanno impedito con forza alla stampa di fotografare gli alti funzionari che entravano questa mattina nel palazzo del Tesoro degli Stati Uniti”.

I funzionari cinesi avrebbero poi affermato che “non abbiamo l’autorità di impedire la libertà di stampa”, ma hanno aggiunto “abbiamo il diritto di rifiutare che il nostro personale venga fotografato” e hanno chiesto alla stampa di cancellare tutte le foto scattate con i loro smartphone. Questo permetterà in seguito di negare qualsiasi contatto fra i funzionari cinesi e quelli americani.

Quando la stampa gli ha chiesto di rivelare l’identità della persona che aveva impedito l’intervista, ha rifiutato, dicendo: “Non ho l’obbligo di rivelare la mia identità”. Tuttavia, sulla carta d’identità che indossava erano riportati il suo nome, la foto e la nazionalità “Cina”.

La “riunione del Dipartimento del Tesoro” tra Stati Uniti e Cina di quel giorno è iniziata alle 7:00 circa, un’ora prima che il vice primo ministro Choi e il ministro del Commercio, dell’Industria e dell’Energia Ahn Duck-keun iniziassero la “consultazione commerciale 2+2” con il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Besent e il rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR) Jamison Greer. Di conseguenza, i negoziati tariffari tra Corea e Stati Uniti si sono svolti a seguito dei contatti dietro le quinte tra Stati Uniti e Cina.

Una fonte diplomatica ha dichiarato al JoongAng Ilbo: “Il fatto che i canali del Tesoro sia degli Stati Uniti che della Cina siano effettivamente operativi significa che entrambi i paesi hanno raggiunto un punto critico sotto la pressione interna e internazionale a causa delle attuali tariffe di ritorsione” e ha previsto che “i risultati dei negoziati dietro le quinte tra le due parti potrebbero rappresentare una svolta importante nella guerra dei dazi”.

Per quanto riguarda il motivo per cui la Cina è stata estremamente riservata sul processo, la fonte ha detto al quotidiano sudcoreano che “poiché questa guerra dei dazi si sta svolgendo come una battaglia di orgoglio con i leader di entrambi i paesi che appaiono direttamente, potrebbe non essere facile creare una sorta di ‘struttura vantaggiosa per tutti’”. Ha aggiunto che “il fatto che la Cina abbia visitato di persona il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti potrebbe essere una questione estremamente delicata per la Cina”.

È degno di nota il fatto che Trump potrebbe aver detto la verità… ancora una volta, ma questo non è ammissibile per una Cina che non può mostrarsi mai debole nei confronti della Cina, per motivi di politica interna.