IL REGNO UNITO RADDOPPIA GLI AIUTI ALLE PARTITE IVA. Altri 3,5 miliardi di euro,

Mentre si avvicina il rischio di un secondo lockdown il governo di Sua Maestà decide di entrare in azione favore delle piccole aziende e Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere, annuncia il raddoppio degli aiuti per le partite iva ed i lavoratori autonomi. Il governo quindi stanzierà 3,1 miliardi di sterline in più, pari a 3,5 miliardi di euro, che andranno in aiuti diretti alle piccole aziende o alle ditte individuali.

Annunciando queste misure Rishi Sunak ha affermato “Questo è un potenziale aiuto per ulteriori £ 3,1 miliardi di sostegno ai lavoratori autonomi solo da novembre a gennaio, con un’ulteriore sovvenzione che seguirà da febbraio ad aprile”. “Finora durante questa crisi abbiamo ora fornito oltre 13 miliardi di sterline di sostegno a lavoratori autonomi, ditte individuali, piccole imprese e lavoratori autonomi sono il cuore imprenditoriale dinamico della nostra economia. E questo governo è dalla loro parte.”

Sembra quasi l’Italia, non è vero ? In Italia hanno raddoppiato gli aiuti ai lavoratori autonomi, oppure no ? Mi sa che sia più probabile la seconda. Il Covid-19, a richiesta del sistema sanitario e della pubblica opinione , viene a rendere necessarie delle chiusure che danneggiano specifici settori. dato che questo avviene nell’interesse pubblico è necessario che lo Stato intervenga DIRETTAMENTE rimborsando queste categorie in modo magari approssimativo, ma sostanziale. Ciò ce non è stato fatto sino ad ora, se non a promesse.