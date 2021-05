Il pericoloso mito delle isole “Covid free”: il caso Seychelles

In Grecia e in Italia si parla di “Isole covid free”, aree libere dall’epidemia dove i turisti, tutti ovviamente vaccinati e/o testati, dovrebbero poter passare le vacanze in libertà. Però c’è qualcosa che non va in questo progetto e a indicarlo è proprio il paese con il maggior tasso di vaccinazione al mondo: le isole Seychelles.

Questo piccolo stato insulare è il paese al mondo con il più alto tasso di vaccinazione completa: il 62% dei cittadini ha ricevuto due iniezioni di vaccini ed è completamente immunizzato, Ormai dovrebbe essere vicinissima l’immunità di gregge. Peccato che le autorità del paese siano state costrette a porre un nuovo lockdown stretto per l’esplosione dei casi di covid-19.

Tutte le scuole del paese sono state chiuse e le attività sportive cancellate per due settimane nel paese, che si estende in un arcipelago nell’Oceano Indiano.

Le misure includono anche il divieto d’interazione tra famiglie, alcuni tipi d’incontri di persona e la chiusura anticipata di negozi, bar e casinò. Anche i lavoratori non essenziali vengono incoraggiati a lavorare da casa, mentre è stato ripristinato il coprifuoco delle 23:00 ora locale.

Ci sono attualmente 107.000 casi Covid attivi nelle Seychelles, di cui un terzo è stato rilevato in persone a cui sono state somministrate due dosi di vaccino di AstraZeneca o cinese Sinopharm.

Non è chiaro cosa abbia innescato l’aumento dei casi, ma i test hanno rilevato la diffusione della variante sudafricana sulle isole. Gli scienziati ritengono che il ceppo mutante possa eludere l’immunità e rendere le vaccinazioni fino al 30% meno efficaci nel prevenire le infezioni, ma pensano che i vaccini occidentali dovrebbero comunque impedire alle persone di ammalarsi gravemente se vengono infettati. Purtroppo le Seychelles non stanno analizzando attivamente una grande quantità di test positivi (cosa che il Regno Unito e altri paesi stanno facendo per monitorare la diffusione delle varianti) è difficile dire esattamente quale ceppo ha preso piede nel paese.

Questo fatto mostra come non esista il “Rischio zero”, soprattutto quando un vaccinazione affrettata ha aiutato la diffusione di varianti e nessun virus, allo stato attuale, dà una copertura al 100%. Bisogna vivere con il rischio, ma la vita è, di per se, un rischio.



