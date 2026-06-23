Il mistero di Mohenjo-daro: la metropoli di 4.000 anni fa che prosperò sfidando le regole della disuguaglianza

Siamo abituati a immaginare lo sviluppo delle antiche civiltà come un percorso a senso unico: da piccoli villaggi agricoli a grandi agglomerati urbani dominati da una ristretta élite. La storia, fin dai banchi di scuola, ci ha insegnato che la crescita economica e tecnologica passa quasi inevitabilmente per lo sfruttamento, la concentrazione della ricchezza e l’edificazione di opere monumentali destinate a glorificare sovrani o divinità. L’Egitto ha i suoi faraoni e le piramidi; la Mesopotamia i suoi re e le maestose ziggurat; la Grecia antica i palazzi immensi come quello di Cnosso.

Eppure, le sabbie della Valle dell’Indo ci restituiscono un’anomalia archeologica che sta costringendo gli studiosi a riscrivere i manuali. Un recente studio condotto dai ricercatori dell’Università di York (Regno Unito) ha analizzato le rovine di Mohenjo-daro, la più grande città della Civiltà dell’Indo, fiorita circa 4.000 anni fa nell’attuale Pakistan. Quello che è emerso non è solo il ritratto di una società incredibilmente avanzata, ma un vero e proprio paradosso economico e sociale: espandendosi e diventando più ricca, la città diventava anche più equa, o almeno così pare.

Una metropoli senza re

Il fascino di Mohenjo-daro risiede in ciò che manca. L’archeologia non ha rinvenuto tracce di palazzi reali, né di tombe colme di tesori, né tantomeno di statue destinate a celebrare despoti o sacerdoti supremi. Non ci sono segni di una classe dirigente che abbia monopolizzato le risorse per auto-celebrarsi.

Al contrario, gli investimenti della città erano diretti verso ciò che oggi definiremmo “spesa pubblica infrastrutturale”. Mentre altrove si erigevano mausolei per pochi, a Mohenjo-daro si costruiva una rete fognaria in mattoni che non aveva eguali nel mondo antico, si pianificavano strade con un tracciato ortogonale e si garantiva a gran parte della popolazione un accesso diffuso ai servizi essenziali.

I numeri della disuguaglianza: il coefficiente di Gini

Per comprendere a fondo questa dinamica, i ricercatori hanno applicato uno strumento tipico dell’economia moderna: il coefficiente di Gini, che misura la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza (dove 0 rappresenta l’uguaglianza perfetta e 1 la disuguaglianza totale). Misurando le dimensioni delle abitazioni come indicatore di prosperità, l’incongruenza con le altre civiltà contemporanee o successive è risultata palese.

Sito Archeologico Civiltà Coefficiente di Gini (Abitazioni) Cnosso Antica Grecia 0.86 Palenque Maya Classico 0.75 Ur / Ugarit Mesopotamia > 0.60 Mohenjo-daro Valle dell’Indo 0.44 (in calo fino a 0.23)

Il dato aggregato di Mohenjo-daro è di 0.44, già di per sé molto basso per un centro urbano di quelle dimensioni. Ma il vero mistero si svela analizzando l’evoluzione temporale della metropoli. Analizzando quartieri come il DK-G South, i ricercatori hanno scoperto che le abitazioni più grandi e disuguali risalgono alle prime fasi dell’insediamento (intorno al 2500 a.C.). Con il passare dei secoli, e con il progressivo sviluppo della città, il coefficiente di Gini è crollato a 0.23, un livello tipico delle piccole comunità agricole egualitarie.

In sintesi: l’espansione economica, l’innovazione tecnologica e l’aumento della produttività non hanno generato una frattura sociale, ma hanno innalzato il livello di benessere collettivo, riducendo le distanze tra i cittadini.

Il decentramento del potere commerciale

Un ulteriore indizio della particolarità di questo sistema economico proviene dai celebri “sigilli dell’Indo”, piccoli manufatti in pietra utilizzati per monitorare crediti, debiti e scambi commerciali. Nelle civiltà mesopotamiche, strumenti simili erano concentrati nei templi o nei palazzi, saldamente nelle mani delle istituzioni centrali. A Mohenjo-daro, invece, i sigilli sono stati rinvenuti sparsi in abitazioni comuni.

Questo suggerisce un’economia altamente decentralizzata. Il potere di governare gli scambi non era monopolizzato da un singolo gruppo, ma distribuito. A mantenere l’ordine ci pensava un sistema standardizzato di pesi e misure adottato in tutta la regione, che garantiva un commercio fluido ed equo, senza la necessità di un’autorità coercitiva che ne estraesse forzatamente il valore aggiunto.

Un’infrastruttura per la prosperità collettiva

È plausibile che la costruzione delle infrastrutture pubbliche sia andata di pari passo con la riduzione delle disparità residenziali. Gli studiosi ipotizzano l’esistenza di “spazi deliberativi” in cui i cittadini gestivano la governance della città in modo collettivo. Le risorse venivano incanalate verso beni pubblici capaci di migliorare la qualità della vita di tutti, piuttosto che verso l’accumulo privato.

Curiosamente, proprio nel periodo di minore disuguaglianza (intorno al 2200 a.C.), gli indicatori archeologici mostrano un aumento della produttività e dell’attività artigianale. Un dato che lancia una sfida intellettuale non da poco alle teorie economiche contemporanee, le quali spesso postulano che per alimentare la crescita e lo sviluppo sia inevitabile – e persino necessario – tollerare ampi margini di concentrazione della ricchezza.

L’eredità di Mohenjo-daro non è fatta di oro e monumenti faraonici, ma di mattoni ben posati, strade pulite e canali di scolo funzionanti. Peccato che poi questa avanzatissima civiltà sia scomparsa quasi nel nulla, senza lasciare tracce, se non le piante di città avanzate. Non sono però rimaste testimonianze scritte, magari lasciate da Re o signori locali, che ne spieghino la nascita e la sparizione. Anche questo è un paradosso.