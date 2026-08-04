Il miraggio dei consumi: le vendite crescono solo sulla carta, ma a spingere è l’inflazione

Non lasciatevi ingannare dai soliti proclami di ripresa. Gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio descrivono una realtà spietata: gli italiani spendono di più semplicemente perché tutto costa di più, non perché le famiglie stiano riempiendo maggiormente il carrello.

Il potere d’acquisto reale resta sotto pressione. La stagnazione dei volumi rispetto al mese precedente suona come un chiaro campanello d’allarme per l’intera economia del Paese.

L’illusione dei numeri su base annua

A giugno 2026, il valore delle vendite al dettaglio ha registrato un incremento del 3,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il dato mostra un’accelerazione rispetto al +2,2% visto a maggio. Ecco il grafico das Tradingeconomics:

Tuttavia, se guardiamo all’andamento rispetto al mese precedente, la crescita si azzera. L’aumento è guidato quasi interamente dal carovita: le famiglie sborsano più euro per portare a casa le stesse quantità di merce, se non addirittura meno.

I beni non alimentari hanno visto una crescita del 4,0% in valore, mentre il comparto alimentare si attesta su un più modesto +1,9%.

Su base mensile vi è un calo del 0,1% delle vendite al dettaglio, a giugno rispetto a maggio.

Chi vince e chi perde nel carrello degli italiani

Non tutti i settori viaggiano alla stessa velocità. Si nota una netta spaccatura tra la spesa per la tecnologia e quella per l’abbigliamento tradizionale.

I settori con i rialzi maggiori sono stati:

Elettrodomestici, TV e radio: +14,2%

+14,2% Informatica e telefonia: +12,6%

Al contrario, il settore della moda subisce un duro colpo:

Calzature, pelletteria e articoli da viaggio: -1,2%

Le famiglie tendono a rinviare gli acquisti di capi d’abbigliamento, mentre scelgono di sostituire dispositivi elettronici o elettrodomestici, spesso sfruttando promozioni o pagamenti a rate.

Canali di vendita: l’online domina la scena

Un altro elemento evidente è la trasformazione delle abitudini d’acquisto. Il commercio elettronico registra un vero e proprio balzo, segnando un +26,7% rispetto all’anno scorso.

Canale di Vendita Variazione Tendenziale (Anno su Anno) Commercio elettronico +26,7% Beni non alimentari (Totale) +4,0% Beni alimentari (Totale) +1,9% Calzature e pelletteria -1,2%

Mentre la grande distribuzione e l’online continuano a catturare la quota maggiore di mercato, le piccole attività commerciali di quartiere faticano a tenere il passo di fronte all’aumento dei costi di gestione.

Le ricadute pratiche per l’economia

Quando l’aumento delle vendite è trainato dai prezzi e non dai volumi, l’impatto economico reale è limitato. Per le imprese, incassare di più non significa guadagnare di più se i costi di produzione e approvvigionamento continuano a salire.

Senza un recupero effettivo dei salari reali, la domanda interna rischia di rimanere debole. La crescita nominale delle vendite rimane così soltanto un’illusione contabile. Insomma le vendite al dettaglio mostrano un’economia che non decolla. Ci vorrebbe più fiducia, ma la fiducia richiede coraggio e scelte sostanziali, di cui se ne vedono poco.