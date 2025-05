Il Marocco concede a Burkina Faso, Niger e Mali di accedere ai Propri Porti Atlantici

I ministri degli Esteri di Burkina Faso, Mali e Niger hanno approvato un’iniziativa che offre loro l’accesso al commercio globale attraverso i porti atlantici del Marocco, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale marocchina.

I ministri degli Esteri degli Stati del Sahel governati da regimi militari, Burkina Faso, Mali e Niger, hanno dichiarato lunedì di approvare un’iniziativa che offre loro l’accesso al commercio globale attraverso i porti atlantici del Marocco, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale marocchina.

I ministri degli Esteri hanno espresso la posizione dei loro paesi durante un incontro con il re del Marocco Mohammed VI a Rabat, ha affermato l’agenzia.

Le nazioni dell’Africa occidentale, governate da giunte che hanno preso il potere con colpi di Stato negli ultimi anni, si sono ritirate dal gruppo regionale Ecowas lo scorso anno e hanno formato un’alleanza nota come Confederazione degli Stati del Sahel (AES).

Il Marocco, uno dei principali investitori nei settori finanziario e agricolo dell’Africa occidentale, ha annunciato la sua iniziativa di accesso al commercio nel novembre 2023, dopo che l’Ecowas ha imposto restrizioni commerciali ai tre Stati.

L’iniziativa favorisce “la diversificazione del nostro accesso al mare”, ha dichiarato il ministro degli Esteri del Mali Abdoulaye Diop ai media statali.

L’incontro “rientra nelle relazioni solide e di lunga data del Regno con i tre paesi fratelli dell’Alleanza degli Stati del Sahel”, ha affermato l’agenzia di stampa marocchina.

La visita ha luogo in un momento in cui le relazioni tra l’AES, alleanza del Sahel, e l’Algeria, rivale regionale del Marocco, si stanno deteriorando. Del resto l’Algeria appoggia gli indipendentisti Tuareg, che si confrontano militarmente con il governo del Mali.

L’Algeria ha interrotto i rapporti con il Marocco e sostiene il Fronte Polisario, che rivendica l’indipendenza del Sahara occidentale, territorio che il Marocco considera proprio e dove sta costruendo un porto del valore di 1 miliardo di dollari.

Il nuovo raggruppamento AES ha espulso le forze francesi e altre forze occidentali e si è rivolto alla Russia per ottenere sostegno militare.

A dicembre il Marocco ha mediato il rilascio di quattro spie francesi detenute in Burkina Faso, cinque mesi dopo che Parigi ha riconosciuto la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale.

Nello stesso tempo però non c’è contiguità territoriale fra Marocco e Paesi del Sahel, per cui sarà necessario coinvolgere la Mauritania e quindi anche, comunque, transitare per il Sahara Occidentale. Per fortuna la Mauritania ha una posizione equilibrata fra Algeria e Marocco, e potrebbe anche concedere il transito.