IL M5S PIAZZA IL COMPAGNO DI SCUOLA DI DI MAIO A LEONARDO-FINMECCANICA. Nonostante il COVID c’è sempre posto per gli “AMICI”

Cosa non si fa per gli amici e per i compagni di scuola…… soprattutto quando sono stati compagni di scuola di pezzi grossi del Movimento Cinque Stelle. Nell’infornata di nomine in corso, nonostante il Covid 19, vi sono soprattutto delle riconferme dei pezzi grossi, sia in ENI, con Descanzi alla Guida, in Poste Del Fante, Starace in Enel, Profumo a Leonardo-Finmeccanica.

Insomma il potere ha sempre le stesse facce, ma, come abbiamo detto, si trova sempre uno strapuntino per gli amici. Carmine America, compagno di scuola dell’attuale ministro degli Esteri e già suo consigliere speciale per la sicurezza, è infatti vicino ad occupare una bella e ricca poltrona in Leonardo. Inoltre Emanuele Piccinno, assistente di Davide Crippa , capogruppo a cinque stelle alla Camera sta per in Eni.

Per carità la KASTA non è solo a cinque stelle. L’ex ministro PD Federica Guidi, quella dell’emendamento notturno a favore del suo compagno, per i subappalti petroliferi in Basilicata, viene nominata in Leonardo…

Naturalmente sono nomine tutte fatte in



