Il Kazakistan non ridurrà la produzione di petrolio, infischiandosene dell’OPEC+

Il Kazakistan non ha in programma di tagliare la sua produzione di greggio e condensato a maggio, ha dichiarato giovedì il ministero dell’Energia, mentre il produttore OPEC+ continua a violare le norme del cartello relative alle quote di produzione.

Il Kazakistan, uno dei maggiori produttori in eccesso nell’ambito dell’accordo insieme al secondo produttore OPEC, l’Iraq, prevede di mantenere i livelli di produzione di greggio e condensati a maggio uguali a quelli di aprile e leggermente superiori a quelli di marzo, ha dichiarato il ministero dell’Energia kazako a Bloomberg via e-mail.

Il secondo aumento della produzione OPEC+ in altrettanti mesi ha segnalato che l’Arabia Saudita non tollererà più che i produttori OPEC+ violino regolarmente le loro quote mentre altri, come il Regno, si attengono ai loro massimali di produzione previsti dall’accordo. L’Iraq e il Kazakistan sono i membri dell’OPEC+ che pompano cronicamente al di sopra delle loro quote, promettendo continuamente di “compensare la precedente sovrapproduzione” e non riuscendo a farlo.

La produzione combinata di greggio e condensati del Kazakistan ha raggiunto un massimo storico a marzo, superando ulteriormente il tetto di produzione di greggio previsto dall’accordo OPEC+.

Il Kazakistan, un produttore non OPEC che fa parte del patto OPEC+, ha pompato un record di 2,17 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio e condensati a marzo.

Secondo l’accordo OPEC+, la quota di produzione di greggio del Kazakistan è di 1,468 milioni di bpd. L’accordo non copre la produzione di condensato e non prevede limiti.

Il Kazakistan ha costantemente prodotto oltre il suo limite OPEC+ ed è uno dei maggiori produttori insieme a Iraq e Russia.

Quest’anno, il problema della sovrapproduzione è diventato ancora più grave dopo che la supermaggioranza statunitense Chevron ha avviato la produzione di petrolio in un progetto di espansione del più grande giacimento petrolifero del Kazakistan, che aumenterà la produzione di greggio di 260.000 bpd.

La scorsa settimana, l’amministratore delegato di Chevron, Mike Wirth, ha dichiarato agli analisti durante la telefonata per gli utili del primo trimestre: “Non abbiamo discusso di OPEC plus in Kazakistan. Non ci impegniamo in discussioni sull’OPEC o sull’OPEC plus”.