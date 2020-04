IL GOVERNO DI VICHY CONTE-GUALTIERI CI VOGLIONO METTERE IN TRAPPOLA. (di Marco Santero)

TUTTO IL MONDO SVILUPPATO STA CREANDO DENARO A FIUMI, SENZA DEBITO NE INTERESSE E LO GIRANO DIRETTAMENTE AI CITTADINI NON GARANTITI (PENSIONATI, STATALI, ECC.) E IMPRESE PER COPRIRNE LE PERDITE DOVUTE ALLA CHIUSURA A NORMA DI LEGGE.

Altro che Coronabond, Eurobond o ancor peggio MES, questa crisi è di livello tale che per salvare l’economia bisogna compensare il crollo del PIL con iniezioni dirette di denaro creato dal nulla, come in effetti succede da tantissimo tempo, ma dirlo ROMPE IL TABU, se i cittadini scoprono che si possono creare migliaia di miliardi di Euro, dollari, yen, ecc. con un clic sul computer si rischia che i cittadini italiani CAPISCANO DI ESSERE STATI PRESI PER IL CUL….IN GIRO DA ALMENO 40 ANNI!!

Praticamente anche tutti i paesi U.E. stanno facendo lo stesso, l’unico paese che continua a seguire in modo criminale le regole europee (austerity, denaro preso a prestito dagli usurai internazionali, ecc.) è il GOVERNO DI VICHY ITALIANO, PERCHE’ ESEGUE GLI ORDINI DEL IV REICH TEDESCO E DEI SUOI SCAGNOZZI AUTRIACI E IN PARTICOLARE OLANDESI, la Merkel per non sputtanarsi completamente manda avanti l’Olanda che ha avuto dall’Eurozona i massimi benefici e che merita un ragionamento a parte:

l’Olanda di suo è fisicamente un paese di mer… non particolarmente appetibile, una serie di paludi umidissime, fredde, battute dal venti atlantici e a continuo rischio mareggiate, diciamo che vivere li ha reso gli Olandesi un popolo organizzato e pragmatico, cioè gente che non si fa tanti scrupoli pur di fare soldi e migliorare così la grama qualità della vita.

Le élites olandesi iniziano ad arricchirsi promuovendo in grande stile la tratta degli schiavi con la triangolazione economica Olanda–Africa-Americhe-Olanda, https://www.ilpost.it/2020/02/16/amsterdam-schiavi/

hanno continuato sfruttando senza scrupoli le colonie asiatiche con a Compagnia delle Indie Orientali, poi copiata in grande stile da un altro popolo di predoni storici, cioè gli inglesi. Infine con la U.E. hanno massimizzato i profitti senza alcuno scrupolo diventando un Paradiso Fiscale in lotta con Lussemburgo, Malta, Irlanda e Gran Bretagna a chi tassa meno le multinazionali, distruggendo centinaia di miliardi di entrate fiscali a paesi come l’Italia (….ma l’evasione per Piddini e 5 stelle è l’idraulico….CENSURA).

Per non farsi mancare nulla sono praticamente diventate un Narco – Stato dentro la U.E.

https://www.maurizioblondet.it/il-narcostato-chiamato-olanda-piu-europa/

Un vero schifoso stato che avvalla il crimine organizzato e la creazione di droghe chimiche sempre più devastanti con cui INONDA L’INTERA U.E. oltre alla classica e “turistica” marijuana selezionata nelle “serre olandesi” in varietà decine di volte più potenti di quella con cui i 68ttini, utili idioti manipolati che hanno permesso la RIVINCITA DEL NEOLIBERISMO, si “bombavano”, magari anche prima di andare a fare gli esami collettivi col 18 politico!

Tutto questo serve all’Olanda, oltre che per fare soldi a raffica, per coprire e disattivare con le droghe libere gli enormi problemi sociali derivanti dai ghetti islamici in cui milioni di islamici di seconda e terza generazione, tenuti ai margini economici della società, non ci pensano proprio ad integrarsi e sono una bomba demografica a orologeria (l’Olanda sarà il primo paese europeo a diventare a maggioranza islamica e a quel punto ci sarà da ….”ridere” alla faccia del multiculturalismo di facciata). Ma sopra le Alpi i “troiai” interni sanno occultarli bene e il pragmatismo psicotico si spinge tranquillamente a lasciar lavorare il Coronavirus in modo che alleggerisca le spese sociali per vecchi e malati cronici:

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-presentatore-tv-olandese-kelder-inutile-salvare-anziani-obesi-e-fumatori-moriranno-entro-2-anni-be237ed4-1830-4afb-b651-67a30f5a1759.html

Nelle cifre ufficiali i malati cronici morti “con” il Coronavirus non li conteggiano, come fanno anche Francia e Germania, mica sono fessi come noi italiani per cui ogni anziano morti è colpa del Coronavirus e così siamo diventati il paese degli “appestati”.

Nell’ottica psicotica Mercantilista “sfoltire” vecchi e malati rende più “competitivi”, anche Hitler iniziò così!

Questi Neonazisti finanziari stanno ordinando a Conte-Petain e al viceré del Governo di Vichy Gualtieri di tenere sotto scacco gli italiani allungando la reclusione forzata degli italiani almeno fino a inizio maggio, così il 23 aprile presi per fame e con le prime sommosse popolari Conte e Gualtieri avranno la scusa “ben preparata” dai media prezzolati di usare il MES e le altre opzioni ( SURE, ECC.) = DENARO A STROZZO IN DIRITTO ESTERO per farci arrivare al pre-fallimento quando il rapporto DEBITO (che crescerà enormemente) e PIL (che crollerà in modo devastante) diverrà insostenibile.

Finalmente allora le “mute” di “barbari” del Nord Europa potranno gettarsi sull’Italia per “sbranare” i nostri enormi risparmi, le nostre enormi proprietà immobiliari, le nostre infrastrutture strategiche e servizi essenziali, compresa la sanità!

Quello che i governanti italiani servi del IV REICH non stanno considerando è l’interesse USA per il nostro paese che è la loro “portaerei” nel centro del Mediterraneo.

https://www.youtube.com/watch?v=lrXz22Yqnc4

Come ben illustrato nel File Trump vuole impedire che l’Italia venga ridotta come la Grecia a miserabile colonia tedesca dalle élites apertamente definite da Trump come “sataniche”.

Siamo di fronte al risorgere dei peggiori fantasmi del XX secolo e l’unica salvezza è togliersi dai “cabbasisi” questo governo collaborazionista e fare un GOVERNO DI SALVEZZA NAZIONALE.

Questo è un deciso avviso ai 5 stelle:

I “capri espiatori” DESIGNATI della devastazione dell’Italia col MES SARETE VOI!

L’unica via di uscita è far cadere il governo e fare immediatamente un Governo di Salvezza Nazionale con le sole forze che possono cambiare l’Italia, cioè Lega e Fratelli d’Italia per gli ottimi tecnici che sono stati radunati in particolare dalla Lega come Borghi, Bagnai, Rinaldi, ecc.

Cari Grillini ora siete davanti al vostro destino:

ignominia eterna (e magari “qualche” ex sostenitore vi verrà a cercare…) far cadere il governo, tanto col coronavirus a votare non ci si può andare = lanciare un Governo di Salvezza Nazionale con i tecnici giusti nei posti chiave e salvare almeno in parte la faccia = rimarrete sulle vostre poltrone fino a fine legislatura ma con dignità e aiutando l’Italia a realizzare un nuovo RISORGIMENTO!

NON CI SONO ALTRE SCELTE… A VOI LA PALLA NELLA NUOVA PARTITA STORICA CON LA GERMANIA! Non vi azzardate a tirarla nella nostra porta!



