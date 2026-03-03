Il Credito Privato scricchiola: deflussi record per Blackstone dopo il caso Blue Owl

C’è un nuovo canarino nella miniera del sistema finanziario, e questa volta canta da uno dei rami più alti e apparentemente più sicuri. Il fondo ammiraglio di credito privato di Blackstone), un colosso che gestisce decine di miliardi di dollari, ha appena registrato deflussi netti per 1,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026. Non si tratta di un crollo sistemico, ma di un segnale inequivocabile di come il vento stia cambiando in un settore che, fino a ieri, sembrava inarrestabile.

Per comprendere la portata di questo evento, è necessario analizzare i freddi numeri forniti dai recenti documenti depositati presso la SEC. Gli investitori del Blackstone Private Credit Fund hanno richiesto il ritiro del 7,9% delle loro partecipazioni complessive nel corso del trimestre. Si tratta di un balzo significativo rispetto al tasso storico di richieste, che si attestava abitualmente intorno al 5%.

Ecco una sintesi chiara dei movimenti di capitale del fondo:

Valutazione totale del fondo: 82 miliardi di dollari

82 miliardi di dollari Tasso di prelievo richiesto: 7,9% (contro il 5% abituale)

7,9% (contro il 5% abituale) Pagamenti totali effettuati: 3,7 miliardi di dollari

3,7 miliardi di dollari Nuovi capitali in entrata: 2,0 miliardi di dollari

2,0 miliardi di dollari Deflusso netto: 1,7 miliardi di dollari

A onor del vero, Blackstone ha precisato di aver onorato per intero tutte le richieste di riscatto, e del resto fare diversamente sarebbe stato un colpo all’immagine della società. Questa è una dimostrazione di forza che va riconosciuta, ma non cancella il problema di fondo: l’incertezza degli investitori sta crescendo in modo esponenziale. I nuovi capitali in entrata non riescono più a compensare la fuga di chi preferisce tornare a lidi più sicuri.

Da un punto di vista strettamente macroeconomico e di impostazione keynesiana, stiamo assistendo a un classico e fisiologico aumento della “preferenza per la liquidità”. Quando il quadro generale si fa incerto, gli operatori abbandonano gli asset meno liquidi per rifugiarsi nel caro e vecchio denaro contante, o in titoli di Stato a brevissimo termine. Il credito privato, per sua stessa natura, finanzia aziende non quotate o operazioni complesse, impiegando capitali che non possono essere smobilizzati in un istante. In questo momento questo fa paura.

Il mercato sta realizzando, forse con colpevole ritardo, che l’illusione della liquidità in mercati strutturalmente illiquidi è, per l’appunto, solo un’illusione. L’ingegneria finanziaria può creare strumenti sofisticati per facilitare l’ingresso dei capitali, ma quando la porta d’uscita si restringe, i nodi vengono inevitabilmente al pettine.

Questo nervosismo non nasce dal nulla, ma è il frutto di mesi di crescenti tensioni. Il settore del credito privato è stato recentemente scosso da una serie di svalutazioni di alto profilo e da profonde revisioni interne. Il caso che ha fatto da detonatore, come abbiamo già avuto modo di analizzare, è stato quello di Blue Owl.

Il gruppo d’investimento Blue Owl si è trovato al centro della tempesta quando è stato costretto a sospendere i riscatti in uno dei suoi principali fondi privati. Una mossa che ha scatenato il panico e che ha portato, inevitabilmente, a conseguenze legali. Gli azionisti hanno infatti citato in giudizio Blue Owl Capital, accusando la società di aver nascosto un’ondata di richieste di rimborso per evitare di dover vendere le proprie azioni al valore patrimoniale netto. Quando un fondo chiude i cancelli e impedisce agli investitori di riavere i propri soldi, la fiducia dell’intero ecosistema ne esce irrimediabilmente compromessa.

Blackstone, fortunatamente, non è arrivata a questo punto, ma sta chiaramente subendo l’effetto onda causato dal caso Blue Owl. Gli investitori istituzionali e i grandi patrimoni stanno ricalibrando i loro portafogli, spaventati dalla prospettiva di rimanere incastrati in fondi che, pur promettendo rendimenti stellari, potrebbero improvvisamente congelare i prelievi.

La domanda che ora aleggia nelle sale operative è tanto semplice quanto inquietante: chi sarà il prossimo? Se un gigante come Blackstone registra uscite nette di questa portata e Blue Owl affronta cause legali per aver bloccato i rimborsi, gli occhi si spostano inevitabilmente sul resto del comparto del risparmio gestito alternativo. Quanti altri veicoli d’investimento stanno affrontando le stesse pressioni in silenzio?

Il pericolo del credito privato risiede tutto nella sua asimmetria: raccoglie fondi con la promessa di una certa flessibilità, ma li impiega in asset che flessibili non sono affatto. Finché l’economia tira e i tassi di interesse agevolano il rifinanziamento, la ruota gira senza intoppi. Tuttavia, quando le condizioni del credito si inaspriscono e l’economia reale mostra segni di affaticamento, le aziende finanziate faticano a ripagare i debiti, i fondi svalutano gli asset e gli investitori fuggono.

I deflussi da 1,7 miliardi di dollari di Blackstone sono un campanello d’allarme che i regolatori e gli investitori non possono permettersi di ignorare. Sarebbe meglio che la Federal Reserve prepari le armi necessarie ad intervenire in caso di crisi del credito che si allarghi agli investitori istituzionali. La liquidità è come l’ossigeno: non ti accorgi della sua importanza finché non inizia a mancare. E nel mondo del credito privato, l’aria sta diventando improvvisamente più rarefatta.