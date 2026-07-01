Il conto alla rovescia è iniziato: l’era del libero scambio in Nord America sta per scadere

Il destino del libero scambio in Nord America ha imboccato una strada senza ritorno. L’amministrazione Trump si prepara a dare il colpo di grazia all’USMCA, l’accordo commerciale che unisce Stati Uniti, Messico e Canada, rifiutandosi formalmente di rinnovarne l’estensione. Non è solo una manovra diplomatica: è l’inizio di un conto alla rovescia di dieci anni che potrebbe smantellare 32 anni di integrazione economica transcontinentale.

La Casa Bianca ha deciso di non confermare la volontà di prorogare l’accordo. Questo silenzio non è casuale, ma è il segnale che il Presidente vuole riscrivere le regole del gioco dalle fondamenta, utilizzando la leva dei dazi come strumento di pressione permanente. Per le aziende americane e per l’intero sistema industriale del continente, inizia una fase di profonda incertezza.

La rottura: perché Trump vuole chiudere con il passato

Per Washington, il problema è di fondo. Gli Stati Uniti vedono ormai i vicini, Canada e Messico, come soggetti che approfittano del mercato americano. La narrazione politica è chiara: i partner commerciali sarebbero diventati “parassiti” della base industriale statunitense, erodendo posti di lavoro e favorendo l’ingresso incontrollato di componentistica asiatica.

Il Messico, in particolare, è sotto la lente d’ingrandimento. È visto come la “porta di servizio” attraverso cui le merci cinesi, assemblate o leggermente trasformate, entrano nel mercato USA evitando le tariffe punitive. Trump, che aveva promosso l’USMCA, al tempo del primo mandato, come “l’accordo più equilibrato di sempre”, oggi lo considera un ostacolo alla sua strategia protezionista.

Le ricadute economiche: il costo dell’isolazionismo

Cosa significa, in termini pratici, la fine dell’USMCA? La realtà economica è più complessa della retorica elettorale. L’integrazione delle filiere nordamericane è tale che un’automobile, prima di uscire dalla fabbrica, attraversa i confini nazionali decine di volte. Mettere in discussione questo flusso significa alzare drasticamente i costi di produzione.

Ecco cosa rischiano le imprese e i consumatori:

Aumento dei prezzi al consumo: La fine della zona di libero scambio comporterà l’applicazione di dazi generalizzati.

La fine della zona di libero scambio comporterà l’applicazione di dazi generalizzati. Instabilità negli investimenti: Le aziende non sanno quali saranno le regole doganali tra un anno. Questo blocca le decisioni a lungo termine.

Le aziende non sanno quali saranno le regole doganali tra un anno. Questo blocca le decisioni a lungo termine. Frammentazione industriale: La catena del valore nordamericana rischia di spezzarsi, rendendo l’industria automobilistica regionale meno competitiva contro i colossi asiatici.

La catena del valore nordamericana rischia di spezzarsi, rendendo l’industria automobilistica regionale meno competitiva contro i colossi asiatici. Guerra commerciale permanente: Il Messico e il Canada non resteranno a guardare e hanno già iniziato a rispondere colpo su colpo. Le ricadute rischiano di essere pesanti anche per alcuni settori USA; a partire dall’export militare.

La partita a scacchi di Washington

Attualmente, l’amministrazione USA sta giocando su due tavoli separati. I negoziati con il Messico proseguono in un clima teso, incentrati sulla richiesta di una quota di contenuto industriale “Made in USA” che sfiora l’82% sui prodotti reimportati, come le auto. L’obiettivo è chiaro: forzare il reshoring della produzione, anche a costo di soffocare l’efficienza logistica che ha caratterizzato il Nord America negli ultimi tre decenni.

Il Canada, dal canto suo, cerca una via d’uscita costruttiva, ma si trova marginalizzato. La strategia americana sembra voler imporre un modello di “dazio universale” del 15% per tutti, con sconti selettivi solo per chi accetterà clausole draconiane sulle regole d’origine dei componenti, che ovviamente non potranno essere di produzione cinese.

Siamo di fronte a un cambio di paradigma brutale. Il dogma della libera circolazione delle merci sta venendo sostituito dal realismo protezionista, dove il confine non è più un punto di transito, ma una barriera doganale alta e costosa. Il 2036, data in cui il patto si estinguerà definitivamente senza nuovi accordi, non è più un’ipotesi remota, ma l’orizzonte temporale di una lenta, e forse dolorosa, separazione.