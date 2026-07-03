Il collasso del mega data center in Virginia: Blackstone si ritira e l’IA sbatte contro la realtà

Il sogno della Silicon Valley di una crescita infinita per l’intelligenza artificiale ha appena subito un duro colpo. Blackstone, il colosso del private equity, ha deciso di abbandonare il progetto del Prince William Digital Gateway in Virginia. Parliamo di quello che avrebbe dovuto essere il più grande campus di data center del mondo. Una retromarcia improvvisa che suona come un campanello d’allarme per l’intero settore tecnologico e per gli investitori.

La decisione non è un caso isolato. Solo due giorni fa, Blackstone ha venduto le sue quote in tre data center nella stessa regione per 3,5 miliardi di dollari. Ora, tramite la sua controllata QTS Realty Trust, rinuncia definitivamente a trasformare oltre 800 ettari di terreno in un hub tecnologico da 37 edifici. Un progetto da 100 miliardi di dollari di investimenti complessivi che è letteralmente andato in fumo.

Il potere dei cittadini e un errore burocratico fatale

Ma come è possibile che il più grande data center americano fallisca solo perché un po’ di gente ha protestato? La risposta sta nella combinazione tra una forte opposizione locale e un incredibile pasticcio burocratico. I residenti, preoccupati per l’impatto ambientale e la vicinanza a un campo di battaglia storico della Guerra Civile, hanno dato battaglia per cinque anni.

Il colpo di grazia è arrivato da un dettaglio legale. I primi due avvisi sui giornali per convocare la riunione decisiva sul cambio di destinazione d’uso dei terreni non erano separati dai sei giorni richiesti dalla legge locale. I tribunali della Virginia hanno quindi dichiarato nulle le autorizzazioni. Dopo l’addio del partner Compass Datacenters a maggio, Blackstone si è trovata da sola a sostenere i costi legali e di adeguamento delle infrastrutture. Alla fine, ha preferito gettare la spugna.

Le ricadute economiche: i colli di bottiglia dell’Intelligenza Artificiale

Questo ritiro mette in evidenza i veri limiti fisici ed economici del boom dell’intelligenza artificiale. I data center non sono entità astratte nel “cloud”, ma enormi consumatori di risorse reali.

Crisi energetica: Queste strutture hanno consumi elettrici paragonabili a quelli di intere città, mettendo sotto pressione le reti locali. Evidentemente questo provoca tensioni con le comunità locali che dovrebbero fornire l’energia.

Queste strutture hanno consumi elettrici paragonabili a quelli di intere città, mettendo sotto pressione le reti locali. Evidentemente questo provoca tensioni con le comunità locali che dovrebbero fornire l’energia. Tassazione in aumento: Per compensare questi costi, la Virginia ha introdotto una tassa sul consumo energetico dei data center. Altri Stati minacciano moratorie.

Per compensare questi costi, la Virginia ha introdotto una tassa sul consumo energetico dei data center. Altri Stati minacciano moratorie. Costi sociali ed elettorali: I cittadini temono l’aumento delle bollette, l’inquinamento acustico e lo spreco di acqua per il raffreddamento. Secondo i sondaggi, il 70% degli americani è contrario a queste costruzioni vicino a casa. Del resto non c’è neppure un amento occupazionale legato ad altri investimenti industriali.

Il mercato ha toccato il vertice?

Dal punto di vista economico, la mossa di Blackstone assomiglia molto alla ricerca del massimo profitto prima dello scoppio di una bolla. Vendere asset esistenti a caro prezzo e cancellare i progetti futuri è la classica strategia di chi ritiene che il settore abbia raggiunto il picco. Il rischio è di fare scelte pasticciate, portando a casa delle belle perdite prima ancora di aver terminato gli investimenti.

Il ritorno economico sugli enormi investimenti nell’IA rischia di allontanarsi nel tempo. Con la vittoria dei comitati locali, si è creato un precedente legale. Ora i ritardi e le cancellazioni si moltiplicheranno in tutti gli Stati Uniti, rallentando la costruzione delle infrastrutture tecnologiche. Gli USA dovranno trovare un’altra soluzione per la propria potenza di calcolo.