I Marines USA creano un Corpo speciale per i droni d’Attacco

l Corpo dei Marines degli Stati Uniti (USMC) ha istituito il Marine Corps Attack Drone Team (MCADT), un reparto di droni con visuale in prima persona (FPV), per integrare le lezioni apprese dalla proliferazione dei droni FPV e migliorare l’efficacia dell’USMC. Questo secondo un articolo del Corpo dei Marines datato 31 marzo 2025.

“Il MCADT si impegna a integrare rapidamente i droni armati con visuale in prima persona nella FMF [Fleet Marine Force], aumentando l’efficacia delle unità più piccole e fornendo capacità organiche di cui i soldati sono attualmente privi”, ha affermato nel post il maggiore Alejandro Tavizon, comandante di compagnia del Weapons Training Battalion e responsabile del Marine Corps Attack Drone Team.

A tal fine, il team valuterà le guerre in corso e integrerà le lezioni apprese dall’uso dei droni FPV nell’addestramento e nell’integrazione dei sistemi FPV nel Corpo dei Marines. Sarà inoltre responsabile di contribuire allo sviluppo di “capacità FPV all’avanguardia per i droni”, afferma l’articolo.

Inoltre, la squadra parteciperà a competizioni internazionali e aiuterà altre squadre dell’USMC a prepararsi per le competizioni con droni FPV armati. La prima competizione dell’MCADT sarà il Military Drone Crucible Championship della US National Drone Association, in cui la squadra si confronterà con un’unità del 75th Ranger Regiment per completare una serie di sfide ideate per riprodurre scenari di vita reale. I droni FPV sono controllati tramite connessioni radio convenzionali, cavi in ​​fibra ottica e navigazione assistita dall’intelligenza artificiale.

“I droni FPV offrono capacità a livello di squadra a distanze fino a 20 chilometri per meno di 5.000 dollari, rispetto ai sistemi d’arma più costosi con meno capacità”, afferma l’articolo. Il MCADT è già stato osservato mentre utilizzava un Archer FPV della Nero. Secondo quanto riferito, Archer ha una gittata di 20 km con un carico utile di 2 kg.

Le immagini precedenti di marzo mostrano il team mentre utilizza il drone da ricognizione Skydio X2D, che ha una portata fino a 10 km e un tempo di volo di 35 minuti utilizzando frequenze da 1,8 GHz. È dotato di opzioni di carico termico e ottico e utilizza un computer NVIDIA TX2 per la pianificazione del volo assistita dall’intelligenza artificiale e l’evitamento degli oggetti.

Il Marine Corps Attack Drone Team è di stanza presso il Weapons Training Battalion presso la Marine Corps Base Quantico, in Virginia, che è responsabile dell’addestramento dei Marines nel tiro a segno e in altre abilità di combattimento fondamentali, nonché dell’aggiornamento sugli ultimi sviluppi tecnologici. All’inizio di gennaio 2025, al Weapons Training Battalion è stato affidato il compito di organizzare l’MCADT per aumentare la gittata effettiva dei battaglioni di fanteria dell’USMC da 1 a 20 km.

In effetti, l’USMC ha capacità simili da qualche tempo. I Marines si sono regolarmente esercitati con le munizioni da trasporto Switchblade 300 della Aerovironment. Lo Switchblade 300 Block 20 è stato addirittura selezionato dall’USMC per il suo programma OPF-L (Organic Precision Fires-Light) nell’aprile 2024. Lo Switchblade 300 Block 20 offre una gittata fino a 30 km con un estensore di gittata e un tempo di volo di 20 minuti; l’intera munizione, compreso il carico esplosivo, pesa 1,68 kg.

Il costo dello Switchblade 300 è sconosciuto, ma il peso ridotto del carico utile potrebbe limitarne l’efficacia. Inoltre, essendo un velivolo ad ala fissa, deve muoversi costantemente per restare in aria, mentre un drone FPV, ad esempio, è in grado di librarsi su un’area specifica e attendere immobile un bersaglio. Con un sistema del genere è possibile anche manovrare all’interno degli edifici.