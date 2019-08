I KIWI ENTRANO IN GUERRA: LA RBNZ ABBASSA I TASSI DI 50 PB

La Guerra Valutaria mondiale si allarga coinvolgendo parti che sembravano immuni dal grande scontro finanziario. La Reserve Bank of New Zealand, la banca centrale neozelandese, a sorpresa ha abbassato i tassi di interesse “Per sostenere la crescita e l’occupazione”

Il tasso di disoccupazione è il 3,9% e la crescita, seppure rallentata , è stata dello 0,6% l’ultimo trimestre, per cui il taglio sembra “Stile FED”, cioè preventivo di fronte ad un trend mondiale negativo, perchè altrimenti non avrebbe giustificazioni, e non in questa misura. Le attese erano per un taglio parli alla metà, 25 pb, quindi c’è stato un forte effetto sorpresa all’annuncio.

Quindi l’effetto sul cambio è stato immediato e molto forte. Vediamo il cambio dollaro neozelandese – Dollaro USA

ed il cambio con l’euro

Una perdita del 2% secco nel corso di pochi minuti sul FX, il tutto per rilanciare l’export , limitare l’import e mantenere elevati i livelli di occupazione. Il dollaro australiano fra l’altro si è recentemente svalutato e proprio ieri è stato annunciato un surplus commerciale record.

La Nuova Zelanda ha 4,5 milioni di abitanti e si fa la propria politica monetaria, mentre noi siamo entrati nell’Euro perchè senza “Eravamo nelle mani del mercato”. Bene…. che cosa farà la BCE?